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Власти Пхукета обещают лучший Фестиваль Героинь за всю историю

Власти Пхукета анонсировали обновленное историческое шоу на Фестивале Героинь, которое будет лучше, чем когда-либо прежде. Зрителей ждет новая и более современная музыкальная составляющая, а также продвинутые спецэффекты и знаменитые тайские актрисы в роли сестер Чан и Мук. Время и место проведения фестиваля прежние – каждый вечер с 13 по 15 марта на Поле Победы в Таланге. Ярмарка с местной едой, народная музыка и другие традиционные элементы тоже будут. Разве что, про автобусы до фестивальной площадки пока ничего не сказано.

Новости Пхукета

26 Февраля 2023, 02:48 PM
Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю Героинь, на Поле Победы. Фото: PPAO

Обновленная программа ежегодного Фестиваля Героинь была представлена на пресс-конференции 25 февраля, которая сама по себе получилась ярмким и красочным событием, достойным внимания (см. подборку фото на этой странице или в Facebook).

Анонсировать фестиваль приехали президент административной организации Пхукета (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб; вице-губернатор провинции Амнуай Пинсуван; представители Минкультуры, Туристического управления Таиланда и других профильных ведомств; потомки самих героинь Тхао Тхепркрасаттри и Тхао Срисунтхорн, возглавлявших оборону Пхукета от бирманцев в 1785 году. Проходила пресс-конференция на Поле Победы, где будет проводиться и сам фестиваль 13-15 марта. 

На мероприятии было объявлено, что роли Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунтхорн в этом году будут исполнять актрисы Вичаяни Пиаклин и Нуй Суджира Арунпипат. Также уже отобраны и четыре местные школьницы, которым Пхукет доверит честь играть сестер Чан и Мук в детском возрасте. Вся труппа будет состоять примерно из 300 актеров. 

Постановка расскажет историю Героинь и обороны Таланга в 1785 году, за которую сестры получили от Рамы I титулы Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунтхорн. Также в программе будут народные песни Ронг Нгенг, танец Манора и другие культурные элементы. На ярмарке обещают более 200 лотков с материальными воплощениями пхукетской культуры в виде местных блюд и другой продукции. 

«Мы хотели бы пригласить на мероприятие и жителей Пхукета, и туристов, которые будут в это время на острове. Давайте хранить историю вместе», – заявил вице-губернатор Пинсуван.

Также участники мероприятия 25 февраля отдали дань уважения Героиням в рамках традиционной религиозной церемонии, участие в которой приняли 1238 человек.

 

 

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