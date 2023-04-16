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Власти Пхукета не зафиксировали смертей в пятый день недели контроля на дорогах

Пхукетский Центр по снижению аварийности зафиксировал три случая госпитализации после ДТП за 15 апреля и ни одной смерти. Такие цифры содержатся в отчете местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM). Комитет по дорожной безопасности в Таиланда (ThaiRSC) зафиксировал за тот же день 1 смерть и 49 госпитализаций. То есть снижение числа пострадавших фиксируют оба ведомства, а расхождение в графе смертей может объясняться особенностями передачи данных между различными госструктурами.

Новости Пхукета

16 Апреля 2023, 12:30 PM
Авария с участием гражданина России в Раваи 15 апреля. Фото: Chalong Police

Авария с участием гражданина России в Раваи 15 апреля. Фото: Chalong Police

Смерти и травмы в ДТП на Пхукете по версии местного офиса DDPM. Фото: PR Phuket

Смерти и травмы в ДТП на Пхукете по версии местного офиса DDPM. Фото: PR Phuket

Смерти и травмы в ДТП на Пхукете по версии местного офиса ThaiRSC. Фото: ThaiRSC

Смерти и травмы в ДТП на Пхукете по версии местного офиса ThaiRSC. Фото: ThaiRSC

В отчете DDPM, опубликованном утром 16 августа, говорится, что за пятый день недели усиленного контроля на дорогах было зарегистрировано три госпитализации, пострадали двое мужчин и женщина. При этом известно, что по итогам одной лишь аварии в Раваи, где россиянин не справился с управлением спортбайком, в больницу были доставлены двое мужчин.

О смерти в результате ДТП, которую зафиксировал ThaiRSC, ничего неизвестно. В редакцию «Новостей Пхукета» накануне поступила неподтвержденная информация, что в больнице от полученных травм скончался россиянин, сбитый мотоциклом 13 апреля в Кароне. Это сообщение пока не подтверждено властями провинции.

Общая статистика за 11-15 апреля по версии офиса DDPM на Пхукете – 2 погибших и 39 пострадавших. Общая статистика за тот же период по версии ThaiRSC – 5 погибших и 340 госпитализированных с травмами.

Приуроченная к Сонгкрану кампания за безопасность на траснпорте будет длиться в течение сегодняшнего и завтрашнего дней (16-17 апреля).

 

 

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