Власти Пхукета не зафиксировали смертей в пятый день недели контроля на дорогах

В отчете DDPM, опубликованном утром 16 августа, говорится, что за пятый день недели усиленного контроля на дорогах было зарегистрировано три госпитализации, пострадали двое мужчин и женщина. При этом известно, что по итогам одной лишь аварии в Раваи, где россиянин не справился с управлением спортбайком, в больницу были доставлены двое мужчин.
О смерти в результате ДТП, которую зафиксировал ThaiRSC, ничего неизвестно. В редакцию «Новостей Пхукета» накануне поступила неподтвержденная информация, что в больнице от полученных травм скончался россиянин, сбитый мотоциклом 13 апреля в Кароне. Это сообщение пока не подтверждено властями провинции.
Общая статистика за 11-15 апреля по версии офиса DDPM на Пхукете – 2 погибших и 39 пострадавших. Общая статистика за тот же период по версии ThaiRSC – 5 погибших и 340 госпитализированных с травмами.
Приуроченная к Сонгкрану кампания за безопасность на траснпорте будет длиться в течение сегодняшнего и завтрашнего дней (16-17 апреля).