Власти Пхукета напомнили о штрафах и тюрьме за летающие фонарики и фейерверки

За пять дней до Нового года власти Пхукета выпустили напоминание о действующем на острове запрет на несанкционированную продажу и запуск летающих фонариков и фейерверков. Еще десяток лет назад улетающие в небо «кхом лои» были неотъемлемым элементом новогодней ночи, сейчас же за это грозит до трех лет тюрьмы и/или 60 тыс. бат штрафа. Если же фонарик был запущен у аэропорта и попал в двигатель самолета, то это уже может рассматриваться как серьезное преступление против безопасности на воздушном транспорте. За такое в Таиланде предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Новости Пхукета

26 Декабря 2022, 05:40 PM

Напоминание Phuket Info Center о запрете на летающие фонарики на Пхукете на основе фото Monsoon Garbage. Изображение: Phuket Info Center

Напоминание о запрете на не санкционированный властями запуск фонариков и салютов было опубликовано сегодня утром (26 декабря) на странице Phuket Info Center, которую ведет офис губернатора Пхукета.

Вечером предыдущего дня (25 декабря) администратор страницы разместил у себя фото сообщества Monsoon Garbage c запускающими фонарики людьми и задал риторический вопрос, почему это происходит, несмотря на запрет. Через несколько часов то же фото уже было опубликовано графически доработанным и превращенным в предупреждение о недопустимости организации фейерверков и запуска фонариков без санкции официальных лиц. Публикация сопровождалась ссылками на местные распоряжения, фиксирующие этот запрет и дающие ему силу закона.

В частности, в тексте упоминается свежее распоряжение вице-губернатора Анупапа Родквана Йодрабама от 6 мая 2022 года, который от лица губернатора Наронга Вунсиеу направил главам трех округов уведомление № РorКor 0018.1/Wor 3360 о необходимости контроля за соблюдением запрета на фонарики и фейерверки (включая все их аналоги, которые могут нести аналогичный риск пожара при неосмотрительном использовании).

В качестве основания для запрета приводится приказ по провинции от 14 сентября 2016 года, изданный еще в то время, когда главным органом власти в стране был созданный военными после переворота Общенациональный совет за мир и порядок (NCPO). Примечательно, что в 2017 году о фонариках в контексте праздника Лой-Кратонг говорил глава правительства Прают Чан-Оча, сейчас личных напоминаний от бывшего главы NCPO и нынешнего премьера уже не требуется. Власти на местах справляются самим.

В сегодняшнем (26 декабря) тексте также содержится призыв к операторам «все государственных каналов информирования и государственных офисов проинформировать общественность о запрете, а также обеспечить запрета на всех пляжных территориях Пхукета». Также в тексте говорится о том, что от ответственных лиц ожидают строгого контроля за продажей фонариков и фейерверков, что можно понимать как борьбу с несанкционированной торговлей подобной продукцией.

При этом, например, в Патонге вечерние патрули еще с начала декабря уделяют внимание борьбе с фонариками и фейерверками, хотя у самих патрульных, в роли которых выступает военнизированная окружная милиция OrSor, в принципе широкий перечень задач, включающий в себя борьбу с разными нарушениями порядка и спокойствия, вплоть до предотвращения «символических акций насильственного характера».

О задержании кого-либо за продажу фонариков или их запуск на пляжах власти пока не сообщали. Также нет однозначного вопроса о допустимости использования фейерверков на частной территории при соблюдении положенных мер безопасности.

Резонансные происшествия, вызванные запуском летающих фонариков, никогда не было слишком частыми в Таиланде, хотя в новостях можно найти упоминанием и о пожарах (когда фонарик приземлялся на крышу здания), и даже о вынужденных посадках самолетов (когда фонарик засасывало в двигатель).

С фейерверками же несчастные случаи происходят регулярно. Так в ноябре, во время празднования Лой Кратонга в провинции Накхон-Пханом при нештатном срабатывании салюта пострадали 12 человек. Фейерверк, вместо того, чтобы посылать огненные шары в небо, начал расстреливать ими толпу зрителей.

На Пхукете с фейерверками связывают один из самых крупных пожаров в истории острова – инцидент 2013 года, в ходе которого был полностью уничтожен главный магазин SuperCheap на Thepkrasattri Rd. Официальная причина пожара в итоге названа так и не была, согласно предварительной – возгорание произошло в отделе «пластиковых изделий». Однако многие очевидцы отмечали в своих рассказах именно ту «помощь», которую оказали запасы пиротехники, когда до них добрался огонь.

При этом за год до пожара в SuperCheap, где салюты сыграли лишь косвенную роль, произошел инцидент на праздновании Нового года, где фейерверк упал на соломенную крышу местного ресторана.

Человеческих жертв удалось избежать и в случае с SuperCheap, и при пожаре на пляже в Районге. Однако в обоих случаях огонь перекинулся на соседние здания, что увеличило число людей, пострадавших материально.