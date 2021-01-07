Власти Пхукета: Локдауна на острове пока нет, но школы останутся закрытыми

Официальные лица Пхукета объяснили необходимость закрытия школ, но отметили, что новых ограничений пока не вводится. Ключевая причина прекращения работы образовательных учреждений – риск того, что некоторые из учащихся могли посещать провинции повышенного риска.

Новости Пхукета

7 Января 2021, 11:19 AM

Фото: Phuketanticovid19

В ходе пресс-конференции, транслировавшейся в сети 6 января, глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу указал, что лиц с подтвержденным коронавирусом на острове сейчас нет. Трое оследних заболевших (байкер из Кату и двое его сыновей) благополучно выздоровели. Все из контактировавших с ними 196 человек сдали анализы с отрицательными результатами.

«Это хорошие новости для Пхукета. Все трое выздоровели и были выписаны из больницы. Они вернулись домой и больше не демонстрируют никаких симптомов, других случаев заражения не обнаружено», – отметил господин Сермкэу.

«В других провинциях страны заражены многие, включая как граждан Мьянмы, так и тайских граждан. Заражения связаны с игорными заведениями, а также нашими бирманскими братьями и сестрами, находящимися в стране», – добавил он.

По словам господина Сермкэу, сотрудники Минздрава продолжают превентивные проверки для выявления потенциальных носителей вируса. Соответствующая кампания должна закончиться не позже конца января.

Глава РРНО также отметил, что непосредственно на Пхукете используется опыт работы во время первой волны коронавируса, когда остров был провинцией с одним из самых высоких уровней заболеваемости.

Говоря о закрытии школ вице-губернатор Пхичет Панапхонг указал, что в родительском сообществе были опасения того, что в учебных заведениях могло начаться распространение коронавируса. Именно по этой причине школы и были закрыты.

«Родители согласились с тем, что если новых заражений в течение 14 дней не будет, школы смогут открыться», – заявил вице-губернатор.

Одновременно господин Панапхонг также попросил родителей школьников не посещать другие провинции в течение двухнедельного перерыва в учебной программе.

Ситуацию прокомментировал и вице-губернатор Викром Джактхи. Он подчеркнул, что запрета на деятельность тех или иных заведений сферы услуг нет, но все они должны строго соблюдать меры эпидемиологической защиты.

«Наши предварительные проверки уже выявили много мест, нарушающих меры контроля. Два из них были по решению суда оштрафованы на 40 тыс. бат, еще одно – на 30 тыс. бат. Официальные лица проводят проверки каждый вечер», – отметил вице-губернатор Джактхи.

При этом идею закрытия заведений сферы услуг заместитель главы провинции отверг, объяснив данное решение тем, что Пхукету не нужно увеличение безработицы и связанные с этим последствия для экономики.

В аналогичном ключе высказался и губернатор Наронг Вунсиеу.

«Если закрывать заведения, то будут негативные последствия для экономики. Люди будут терять работу. Так что сейчас решения о закрытии тех или иных конкретных мест будут приниматься в индивидуальном порядке. И речь идет только о тех местах, которые не исполняют распоряжений», – отметил он.

Сплошных тестов на коронавирус на Пхукете также не планируется. По словам губернатора Вунсиеу и его заместителя Джактхи, на это просто нет финансов.