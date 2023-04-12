Власти Пхукета грозят туристам неудобствами при пользовании нелегальными такси

Пхукетский офис Департамента общественного транспорта (PLTO) выпустил предупреждение для водителей такси и их клиентов о недопустимости нелегальной работы первых и использовании их услуг вторыми. Шофер грозят тюремными сроками до пяти лет и штрафами до 100 тыс. бат, а пассажиров предупреждают о том, что при ДТП у них «не будет покрытия», а в случае ареста водителя их могут обязать явиться в суд и выступить свидетелем. Документ датирован прошлым годом.

Новости Пхукета

12 Апреля 2023, 04:10 PM

Пассажиров, использующих услуги нелегальных такси, предупреждают о последствиях Фото: PLTO

Уведомление было опубликовано 11 апреля, то есть за два дня до начала Сонгкрана, в который Пхукет надеется зарабатывать на туризме по 1,13 млрд бат в сутки. Во всяком случае такую сумму в беседе с The Phuket News называл глава местного отделения Туристического управления Таиланда (ТАТ) Чердчай Вангтраунди.

О том, что предупреждение адресовано не только нелегальным водителям, но и их пассажирам, говорит тот факт, что текст доступен не только на тайском, но и на английском языке.

В самом предупреждении PLTO речь идет только об одной категории нелегальных такси – машинах с черно-белыми номерами, зарегистрированными как личный транспорт.

Впрочем, на основании предыдущих заявлений главы офиса Адчи Буачана можно составить следующий расширенный список тех, кого власти Пхукета считают «черными таксистами»:

Водители на личных авто с черно-белыми номерами (независимо от наличия лицензии);

Водители на авто с зелеными номерами, но зарегистрированными как такси в других провинциях;

Пользователи не одобренных Дептранспом мобильных приложений (одобрены только Grab и Hello Phuket , тогда как Bolt и inDriver нет).

В тексте предупреждения PLTO ссылается на сообщения в соцсетях и жалобы на использование личного автотранспорта в качестве такси для нелегального обслуживания пассажиров, что «вызывает противоречия, которые веду к птроблемам и отрицательно влияют на доходы легальных операторов общественного транспорта, а также имидж и репутацию страны и Пхукета как широко известного туристического города мирового класса».

Затем PLTO переходит к основным тезисам. Первый из них – для водителей. Он состоит в том, что использовать личное авто для коммерческой перевозки пассажиров нелегально независимо от того, была ли услуга заказана через приложение или любым иным образом. Предусмотренная за нелегальный извоз ответственность по Закону от транспорте от 1979 года – до пяти лет тюрьмы и/или от 20 до 100 тыс. бат штрафа.

Второй тезис касается пассажиров. Им «следует выбирать найм легального авто. Человек, выбравший найм нелегальной машины, не будет иметь покрытия при ДТП или столкнется с неудобствами от потери времени в путешествии и может быть вызван в суд для дачи показаний при аресте водителя.

Искать информацию о легальных такси PLTO предлагает на своем сайте https://pkt.dlt.go.th/ и на Facebook-странице Facebook.com/phuket.landtransport. Также поулчить консультацию можно через LINE (ID: @704jhnxb) и по телефону горячей линии 1584. Последние два канала связи можно следует использовать и для передачи в PLTO информации о нелегальных водителях.

Дата на заявлении PLTO – 5 сентября 2022 года.