Власти Пхукета дали добро на фейерверки в Новый год

Официальные лица дали ответ на вопрос о том, будут ли фейерверки или нет, в виде приказа господина Прабсонгкрама, действовавшего от лица губернатора Наронга Вунсиеу. В документе не содержится каких-либо новшеств, но прямо говорится, что салюты на острове не запрещены, если организуются в соответствии с требованиями официальных лиц.
Самовольный запуск пиротехники или летающих фонариков по-прежнему грозит арестом, штрафом и даже тюрьмой, если последствия будут серьезными (например, фонарики или ракета приземлятся на бамбуковую крышу пляжного ресторана).
В приказе за подписью палада указаны конкретные сроки – с 30 декабря по 2 января. Есть и указание на конкретных адресатов – развлекательные заведения и весь схожий с ними бизнес, включая отели и места размещения туристов, формально не имеющие отельной лицензии, но выполняющие их функции.
Говоря о фейерверках, господин Прабсонгкрам пояснил, что Министерство внутренних дел никогда не вводило полного запрета на салюты и не выступало против них. Однако власти требуют, чтобы подобные шоу устраивались с соблюдением мер безопасности, а места их проведения были доступны для инспекции. Таким образом, запуск фейерверков на пляже легален, но для этого нужно обратиться в местный муниципалитет и получить разрешение.
Среди прочего, организаторы подобных событий по-прежнему обязаны обеспечить соблюдение мер безопасности, включая эпидемиологической. Также необходимо строго следить, чтобы на событии не было вооруженных гостей или посетителей с наркотиками.
Самовольный запуск фонариков и фейерверков карается тюремным заключением на срок до трех лет и/или штрафом до 60 тыс. бат. Также не исключено применение дополнительных статей, если летающий фонарик спровоцирует пожар или попадет в двигатель самолета. Выпущенное к Новому году распоряжение палада ничего из этого не отменяет.
Приказ властей Пхукета был выпущен на фоне отмены фейерверков в Паттайе и сокращения масштабов празднования Нового года в Бангкоке. Причина сворачивания шумного веселья не называется официальными лицами, но организаторы отдельных частных событий прямо связывают свои решения с тем, что страна сейчас переживает за здоровье госпитализированной Принцессы Батракитиябхи. Хотя решение об отмене салютов в Паттайе уже пересмотрели. Фейерверки в Чонбури все-таки будут.