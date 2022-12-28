Власти Пхукета дали добро на фейерверки в Новый год

Пхукет встретит наступающий 2023 год с традиционными фейерверками на пляжах, однако все они должны проводиться с разрешения властей и при соблюдении мер безопасности. Запрещать организованные салюты остров не намерен, что следует из опубликованного 27 декабря приказа за подписью провинциального палада (старшего сотрудники администрации провинции) Сомпрата Прабсонгкрама. Но самовольный запуск фейерверков или летающих фонариков по-прежнему грозит штрафов или даже тюрьмой. Приказ палада не отменяет основного правила, а лишь конкретизирует политику в Новый год.

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Официальные лица дали ответ на вопрос о том, будут ли фейерверки или нет, в виде приказа господина Прабсонгкрама, действовавшего от лица губернатора Наронга Вунсиеу. В документе не содержится каких-либо новшеств, но прямо говорится, что салюты на острове не запрещены, если организуются в соответствии с требованиями официальных лиц.

Самовольный запуск пиротехники или летающих фонариков по-прежнему грозит арестом, штрафом и даже тюрьмой, если последствия будут серьезными (например, фонарики или ракета приземлятся на бамбуковую крышу пляжного ресторана).

В приказе за подписью палада указаны конкретные сроки – с 30 декабря по 2 января. Есть и указание на конкретных адресатов – развлекательные заведения и весь схожий с ними бизнес, включая отели и места размещения туристов, формально не имеющие отельной лицензии, но выполняющие их функции.

Говоря о фейерверках, господин Прабсонгкрам пояснил, что Министерство внутренних дел никогда не вводило полного запрета на салюты и не выступало против них. Однако власти требуют, чтобы подобные шоу устраивались с соблюдением мер безопасности, а места их проведения были доступны для инспекции. Таким образом, запуск фейерверков на пляже легален, но для этого нужно обратиться в местный муниципалитет и получить разрешение.

Среди прочего, организаторы подобных событий по-прежнему обязаны обеспечить соблюдение мер безопасности, включая эпидемиологической. Также необходимо строго следить, чтобы на событии не было вооруженных гостей или посетителей с наркотиками.

Самовольный запуск фонариков и фейерверков карается тюремным заключением на срок до трех лет и/или штрафом до 60 тыс. бат. Также не исключено применение дополнительных статей, если летающий фонарик спровоцирует пожар или попадет в двигатель самолета. Выпущенное к Новому году распоряжение палада ничего из этого не отменяет.

Приказ властей Пхукета был выпущен на фоне отмены фейерверков в Паттайе и сокращения масштабов празднования Нового года в Бангкоке. Причина сворачивания шумного веселья не называется официальными лицами, но организаторы отдельных частных событий прямо связывают свои решения с тем, что страна сейчас переживает за здоровье госпитализированной Принцессы Батракитиябхи. Хотя решение об отмене салютов в Паттайе уже пересмотрели. Фейерверки в Чонбури все-таки будут.