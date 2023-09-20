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Власти Пхукет-Тауна предупреждают о пожарных учениях в городе

Муниципалитет Пхукет-Тауна анонсировал большие пожарные учения в четверг, 21 сентября. Мероприятие будет включать проезд автомобилей экстренных служб по городским улицам с включенными сиренами. Жителей и гостей Пхукет-Тауна просят не паниковать – тревога будет учебной. Тренировка запланирована на 15:00.

Новости Пхукета

20 Сентября 2023, 12:55 PM
Пожарные учения пройдут в Пхукет-Тауне в середине дня 21 сентября. Фото: Phuket City Fire Station

Пожарные учения пройдут в Пхукет-Тауне в середине дня 21 сентября. Фото: Phuket City Fire Station

Пожарные учения пройдут в Пхукет-Тауне в середине дня 21 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Пожарные учения пройдут в Пхукет-Тауне в середине дня 21 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Пожарные учения пройдут в Пхукет-Тауне в середине дня 21 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Пожарные учения пройдут в Пхукет-Тауне в середине дня 21 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Основная часть пожарных учений будет проходить в здании муниципалитета Пхукет-Тауна на пересечении Narisson Rd. и Surin Rd., начало запланировано на 15:00. Администрация Пхукет-Тауна отмечает, что для тренировки планируется организовать контролируемое задымление. Также будут звучать сигналы пожарной тревоги.

Впрочем, учения 21 сентября, будет иметь одно важное отличие от большинства других мероприятий этого плана. Власти Пхукет-Тауна планируют отработать не только борьбу с огнем и эвакуацию людей, но прибытие пожарных команд на место происшествия в реальных условиях.

Сценарий предполагает проезд автомобилей экстренных служб по городу от пожарной части на Kra Rd. в районе Сапан-Хина через Ongsimphai Rd. до кольца с морскими коньками (Nimit Circle) и оттуда по Virapong Hongyoik Rd. и Surin Rd. до муниципалитета.

«Соответствующая часть учений может создать неудобство для жителей и участников дорожного движения в Пхукет-Тауне. Муниципалитет приносит извинения за возможные трудности. Пожалуйста, не пугайтесь при виде дыма и звуках сирен, это будет плановые учения», – заявил муниципалитет Пхукет-Тауна.

 

 

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