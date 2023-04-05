Власти Патонга подтвердили Сонгкран на Бангла-Роуд

Муниципалитет Патонга официально анонсировал празднование Сонгкрана в городе. В прошлом году водные битвы там проходили вопреки запрету властей и навлекли на администрацию Пхукета гнев столичных чиновников самого высокого уровня. В этом году отмечать можно.

Новости Пхукета

6 Апреля 2023, 08:00 AM

Празднование Сонгкрана в Патонге подтверждено. Фото: Patong Municipality

В анонсе, опубликованном на странице муниципалитета Патонга в Facebook, говорится только о благопристойном варианте празднования и только 13 апреля. Впрочем, водные битвы точно будут, на что указывает портрет мэра Чалермсака Манисри с водяным ружьем. Первая же строчка содержится призыв: «Не забудьте прийти!»

Впрочем, весь остальной текст приглашения касается не разгульного веселья на Бангла-Роуд, где водяные битвы особенно ожесточенные, а приличного празднования.

В 7:00 утра на пляже напротив выхода с Банглы будут вручать подношения 199 монахам и принимать их благословения.

В 11:00 должны начаться танцы под электронную музыку (имена диджеев пока не названы).

В 13:00 пройдет традиционная церемония омовения рук старшим в храме Wat Suwan Khiri Wong.

Муниципалитет просит участников поддержать тайские традиции и надеть на праздник рубашки с цветочными рисунками или традиционные наряды.

Примечательно, что запрете на распитие спиртного или курение марихуаны на массовых гуляниях муниципалитет ничего не говорит. С одной стороны, очевидно, что это и так запрещено обычными, действующими каждый день тайскими законами. С другой стороны, от Патонга мало кто ожидает, что он будет кристально трезв в первый с 2019 года легальный Сонгкран (и в принципе первый с легальной марихуаной).