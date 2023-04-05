Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Власти Патонга подтвердили Сонгкран на Бангла-Роуд

Муниципалитет Патонга официально анонсировал празднование Сонгкрана в городе. В прошлом году водные битвы там проходили вопреки запрету властей и навлекли на администрацию Пхукета гнев столичных чиновников самого высокого уровня. В этом году отмечать можно.

Новости Пхукета

6 Апреля 2023, 08:00 AM
Празднование Сонгкрана в Патонге подтверждено. Фото: Patong Municipality

Празднование Сонгкрана в Патонге подтверждено. Фото: Patong Municipality

В анонсе, опубликованном на странице муниципалитета Патонга в Facebook, говорится только о благопристойном варианте празднования и только 13 апреля. Впрочем, водные битвы точно будут, на что указывает портрет мэра Чалермсака Манисри с водяным ружьем. Первая же строчка содержится призыв: «Не забудьте прийти!»

Впрочем, весь остальной текст приглашения касается не разгульного веселья на Бангла-Роуд, где водяные битвы особенно ожесточенные, а приличного празднования.

В 7:00 утра на пляже напротив выхода с Банглы будут вручать подношения 199 монахам и принимать их благословения.

В 11:00 должны начаться танцы под электронную музыку (имена диджеев пока не названы).

В 13:00 пройдет традиционная церемония омовения рук старшим в храме Wat Suwan Khiri Wong.

Муниципалитет просит участников поддержать тайские традиции и надеть на праздник рубашки с цветочными рисунками или традиционные наряды.

Примечательно, что запрете на распитие спиртного или курение марихуаны на массовых гуляниях муниципалитет ничего не говорит. С одной стороны, очевидно, что это и так запрещено обычными, действующими каждый день тайскими законами. С другой стороны, от Патонга мало кто ожидает, что он будет кристально трезв в первый с 2019 года легальный Сонгкран (и в принципе первый с легальной марихуаной).

 

 

Have a news tip-off? Click here

Ярмарка еды и музыки проходит в Вичите
Фестиваль гастрономии в Сапан-Хине приближается к кульминации
Санук индивидуального покроя. Рецепт получения удовольствия от Фестиваля гастрономии в Пхукет-Тауне
Пхукет дал зеленый свет водным битвам на Сонгкран
Фестиваль еды и музыки проходит в Сапан-Хине
Фестиваль еды и музыки пройдет 3-5 марта в Сапан-Хине
Фестиваль дружбы Пхукета и Пханг-Нга продолжается на мосту Сарасин
Первый вечер фестиваля «Рок на пляже» прошел на Сирэ
Муниципалитет Раваи приглашает на ярмарку на набережной
Фестиваль двух провинций пройдет 17-19 февраля на мосту Сарасин
На острове Сирэ пройдет рок-фестиваль
В Камале пройдет трехдневный фестиваль на закате
По мотивам пхукетской «Любви на мосту Сарасин» сняли фильм
Патонг подтвердил новогодний отсчет и салют на пляже 31 декабря
Новогодний фестиваль начался на Сурине

 

Thai Residential
SAii Laguna Sunday Brunch
The Pavilions Phuket

 