Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Власти Паклока выпустили памятку о пожарной безопасности на фоне продолжающихся возгораний

В тамбоне Паклок к востоку от Памятника Героиням потушили очередной пожар. Возгорание произошло в первой половине дня 14 апреля на дороге, ведущей к бухте Ао-Кунг.

Новости Пхукета

15 Апреля 2023, 10:00 AM
Десять правил пожарной безопасности от муниципалитета Паклока. Фото: Pa Khlok Municipality

Десять правил пожарной безопасности от муниципалитета Паклока. Фото: Pa Khlok Municipality

Придорожный пожар в Паклоке в пятницу, 14 апреля. Фото: Pa Khlok Municipality

Придорожный пожар в Паклоке в пятницу, 14 апреля. Фото: Pa Khlok Municipality

Придорожный пожар в Паклоке в пятницу, 14 апреля. Фото: Pa Khlok Municipality

Придорожный пожар в Паклоке в пятницу, 14 апреля. Фото: Pa Khlok Municipality

Придорожный пожар в Паклоке в пятницу, 14 апреля. Фото: Pa Khlok Municipality

Придорожный пожар в Паклоке в пятницу, 14 апреля. Фото: Pa Khlok Municipality

Придорожный пожар в Паклоке в пятницу, 14 апреля. Фото: Pa Khlok Municipality

Придорожный пожар в Паклоке в пятницу, 14 апреля. Фото: Pa Khlok Municipality

Сообщение о ликвидированном придорожном пожаре было опубликовано на странице муниципалитета Паклока после полудня 14 апреля. Районные власти не сообщили никаких подробностей, кроме того, что на борьбу с огнем были направлены силы местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM).

Привлекать пожарных из других тамбонов не пришлось, пострадавших не было. О материальном ущербе речи не идет, поскольку горела придорожная растительность (заросли бамбука). О возможной причине пожара ничего не говорится.

Муниципалитет Паклока остается практически единственным на Пхукете, который открыто сообщает о локальных возгораниях на своей территории. Более того, власти этого района – единственные, кто регулярно публикует напоминания о пожарной безопасности для жителей в этот сухой сезон.

Последняя памятка была опубликована за два дня до пожара на дороге в Ао-Кунг. Она касается бытовой пожарной безопасности и защиты жилья от огня (в предыдущих напоминаниях речь шла о полигонах для хранения отходов и других подобных объектах).

Правила пожарной безопасности в доме:

  1. Регулярно проверяйте электрическое оборудование и кабели;

  2. Используйте только качественные розетки, штекеры и другое оборудование, соответствующее стандартам безопасности;

  3. Выключайте электрические приборы после использования;

  4. Не забывайте закрывать баллон с газом на кухне после использования. Регулярно проверяйте баллон и плиту;

  5. Если на окнах и дверях в доме установлены защитные решетки, то как минимум один путь выхода должен оставаться открытым для эвакуации при пожаре;

  6. Купите в дом огнетушитель и установите его в месте, где он будет виден и его будет легко достать;

  7. Система обеспечения дома электричеством должна иметь блок предохранителей, прерывающих подачу тока;

  8. Соблюдайте технику безопасности при хранении легковоспламеняющихся материалов. Держите их подальше от источников тепла и открытого огня;

  9. Будьте особо аккуратны при любых видах деятельности, требующих открытого огня;

  10. Разместите на видном месте табличку с номером ближайшей пожарной части и едиными номерами экстренных служб (199, 1784).

 

 

Have a news tip-off? Click here

Два человека задержаны за торговлю марихуаной без лицензии
Пхукет подтвердил вторую смерть в ДТП в праздничную неделю
Pearl Center доставил 7 человек в больницы после аварий в Сонгкран
Полиция арестовала двух тайцев, пытавшихся избежать досмотра в Раваи
Отельный работник убит на Пхукете в Сонгкран
Полиция предупреждает о штрафах за слишком буйное празднование Сонгкрана
Пхукет отметил Сокнгран без смертей на дорогах
Полиция Таиланда напоминает о важности мотошлемов
Пхукет зарегистрировал первую смерть в ДТП на острове за праздничную неделю
Полиция просит не обливать мотоциклистов на дорогах в Сонгкран
Власти Пхукета грозят туристам неудобствами при пользовании нелегальными такси
Тайские госведомства закрываются до 18 апреля в связи с Сонгкраном
Пхукет зафиксировал восемь пострадавших в ДТП в первый день контроля на дорогах
Спасатели Pearl Center совершили за выходные восемь выездов на мотоциклетные ДТП
Неделя усиленного контроля на дорогах началась на Пхукете

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential
SAii Laguna Sunday Brunch

 