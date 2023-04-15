Власти Паклока выпустили памятку о пожарной безопасности на фоне продолжающихся возгораний

Сообщение о ликвидированном придорожном пожаре было опубликовано на странице муниципалитета Паклока после полудня 14 апреля. Районные власти не сообщили никаких подробностей, кроме того, что на борьбу с огнем были направлены силы местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM).
Привлекать пожарных из других тамбонов не пришлось, пострадавших не было. О материальном ущербе речи не идет, поскольку горела придорожная растительность (заросли бамбука). О возможной причине пожара ничего не говорится.
Муниципалитет Паклока остается практически единственным на Пхукете, который открыто сообщает о локальных возгораниях на своей территории. Более того, власти этого района – единственные, кто регулярно публикует напоминания о пожарной безопасности для жителей в этот сухой сезон.
Последняя памятка была опубликована за два дня до пожара на дороге в Ао-Кунг. Она касается бытовой пожарной безопасности и защиты жилья от огня (в предыдущих напоминаниях речь шла о полигонах для хранения отходов и других подобных объектах).
Правила пожарной безопасности в доме:
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Регулярно проверяйте электрическое оборудование и кабели;
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Используйте только качественные розетки, штекеры и другое оборудование, соответствующее стандартам безопасности;
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Выключайте электрические приборы после использования;
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Не забывайте закрывать баллон с газом на кухне после использования. Регулярно проверяйте баллон и плиту;
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Если на окнах и дверях в доме установлены защитные решетки, то как минимум один путь выхода должен оставаться открытым для эвакуации при пожаре;
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Купите в дом огнетушитель и установите его в месте, где он будет виден и его будет легко достать;
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Система обеспечения дома электричеством должна иметь блок предохранителей, прерывающих подачу тока;
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Соблюдайте технику безопасности при хранении легковоспламеняющихся материалов. Держите их подальше от источников тепла и открытого огня;
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Будьте особо аккуратны при любых видах деятельности, требующих открытого огня;
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Разместите на видном месте табличку с номером ближайшей пожарной части и едиными номерами экстренных служб (199, 1784).