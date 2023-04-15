Власти Паклока выпустили памятку о пожарной безопасности на фоне продолжающихся возгораний

В тамбоне Паклок к востоку от Памятника Героиням потушили очередной пожар. Возгорание произошло в первой половине дня 14 апреля на дороге, ведущей к бухте Ао-Кунг.

Новости Пхукета

Сообщение о ликвидированном придорожном пожаре было опубликовано на странице муниципалитета Паклока после полудня 14 апреля. Районные власти не сообщили никаких подробностей, кроме того, что на борьбу с огнем были направлены силы местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM).

Привлекать пожарных из других тамбонов не пришлось, пострадавших не было. О материальном ущербе речи не идет, поскольку горела придорожная растительность (заросли бамбука). О возможной причине пожара ничего не говорится.

Муниципалитет Паклока остается практически единственным на Пхукете, который открыто сообщает о локальных возгораниях на своей территории. Более того, власти этого района – единственные, кто регулярно публикует напоминания о пожарной безопасности для жителей в этот сухой сезон.

Последняя памятка была опубликована за два дня до пожара на дороге в Ао-Кунг. Она касается бытовой пожарной безопасности и защиты жилья от огня (в предыдущих напоминаниях речь шла о полигонах для хранения отходов и других подобных объектах).

Правила пожарной безопасности в доме: