Власти опровергли сообщения о 2 тыс. туристах с коронавирусом, прибывших по программе Phuket Sandbox

Сообщение администрации Пхукета было опубликовано под заголовком «Фейк-ньюс, не распространяйте!»
«Центр по борьбе с недостоверными новостями проверил факты в сотрудничестве с офисом Департамента связей с общественностью в провинции Пхукета и выяснил, что данная информация является недостоверной», – говорится в публикации.
«С 1 июля по 21 октября 2021 года по программе Phuket Sandbox прибыли 53,12 тыс. туристов, из которых носителями коронавируса оказались 171, что соответствует лишь 0,3% всех туристов», – добавили власти.
Официальные лица попросили членов общественности «не доверять [появившейся в соцсетях] информации» и «не распространять данную информацию в каких-либо социальных сетях».
«Дополнительную информацию можно получить непосредственно от пхукетского офиса Департамента связей с общественностью на сайте https://pr.prd.go.th/phuket или по телефону 076-216118а», – заявили власти Пхукета.
Также в сообщении официальных лиц приводятся каналы связи с Центром по борьбе с недостоверными новостями:
LINE: @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Сайт: https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
Горячая телефонная линия: 1111 доб. 87