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Власти опровергли сообщения о 2 тыс. туристах с коронавирусом, прибывших по программе Phuket Sandbox

Власти провинции Пхукет официально заявили о том, что сообщения в соцсетях о высоких числах зараженных коронавирусом туристов из-за рубежа не соответствуют действительности. В изначальных публикациях речь шла о 2 тыс. иностранцев из шести разных стран.

Новости Пхукета

25 Октября 2021, 05:55 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Сообщение администрации Пхукета было опубликовано под заголовком «Фейк-ньюс, не распространяйте!»

«Центр по борьбе с недостоверными новостями проверил факты в сотрудничестве с офисом Департамента связей с общественностью в провинции Пхукета и выяснил, что данная информация является недостоверной», – говорится в публикации.

«С 1 июля по 21 октября 2021 года по программе Phuket Sandbox прибыли 53,12 тыс. туристов, из которых носителями коронавируса оказались 171, что соответствует лишь 0,3% всех туристов», – добавили власти.

Официальные лица попросили членов общественности «не доверять [появившейся в соцсетях] информации» и «не распространять данную информацию в каких-либо социальных сетях».

«Дополнительную информацию можно получить непосредственно от пхукетского офиса Департамента связей с общественностью на сайте https://pr.prd.go.th/phuket или по телефону 076-216118а», – заявили власти Пхукета.

Также в сообщении официальных лиц приводятся каналы связи с Центром по борьбе с недостоверными новостями:

LINE: @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG

Сайт: https://www.antifakenewscenter.com/ 

Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand 

Горячая телефонная линия: 1111 доб. 87



 

 

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