Власти опровергли новость о строительстве мечети в лесном резерве

Центр по борьбе с фейковыми новостями выпустил уже третье за месяц предупреждение о появившейся в соцсетях недостоверной информации, касающейся Пхукета. В этот раз речь идет о публикации, в которой говорится о строительстве мечети на территории охраняемого лесного резерва. Якобы под этот проект с бюджетом в 250 млн бат выделено 19 рай земли, где строительство запрещено.

Новости Пхукета

28 Октября 2021, 06:01 PM

Фото: Phuket Provincial Police

Заместитель официального представители Королевской полиции Таиланда полковник Кришна Паттаначарон заявил, что Центр по борьбе с фейковыми новостями признал информацию недостоверной после проверки фактов в пхукетском офисе Департамента по связям с общественностью (также известного как PR-служба Пхукета или просто PR Phuket).

PR-служба Пхукета заявила, что новый проект на Пхукете действительно реализуется, однако это не мечеть, а Центр преподавания исламской этики.

Центр строится в рамках программы по поддержке всех религий на Пхукете. Средства на него были выделены еще в рамках бюджета на 2019 фискальный год, причем объем финансирования – 56 млн бат, а не 250 млн.

Что касается местоположения центра, то находиться на территории лесного парка Bang Khanun Forest Park рядом с Техническим колледжем в Таланге. Разрешение на строительство было официально выдано Лесным департаментом по итогам тщательной проверки границ участка, где расположится центр.

Полковник Паттаначарон призвал пользователей соцсетей не верить не соответствующей действительности новости и не распространять ее. Офицер напомнил, что фейковые новости могут вредить обществу в целом.

Кроме того, тайский Закон о компьютерных преступлениях (статья 14, пункты 2 и 5) предусматривает серьезную ответственность за распространение фейковой информации – до пяти лет тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа. Также распространение недостоверных сведений может караться в соответствии с Декретом о чрезвычайной ситуации.

Полковник Паттаначарон заверил, что власти продолжат принимать меры и против создателей фейковых новостей, и против распространителей.

Также офицер добавил, что вызывающую вопросы информацию можно проверить в PR-службе Пхукета через ее сайт или по телефону 076-216118. Сообщить о замеченной фейковой новости можно на сайт https://www.antifakenewscenter.com





