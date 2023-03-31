Власти напоминают о штрафах 200 бат в день за просрочку 90-дневных отчетов

Подтверждение того, что при просрочке предусмотрены и ежедневные штрафы, есть на сайте Иммиграционного бюро, однако нет никакой гарантии, что решивший проверить информацию иностранец попадет именно на актуальная страницу. Дело в том, что даже на самом сайте ведомства сохранились старые страницы, где упоминанием этих штрафов отсутствует. В других местах оно все же есть.
Актуальная система наказаний за просрочку следующая:
- При добровольной самостоятельной явке в Иммиграционное бюро – 2000 бат разово.
- При аресте и выявлении нарушения при проверке документов – 5000 бат разово и дополнительно 200 бат за каждый день просрочки.
Стоит обратить внимание, что на распространенной офисом в Сурат-Тхани листовке упоминается только второй вариант (5000 бат разово + 200 в день), который на самом сайте Иммиграционного бюро описан, как применяющийся только к тем нарушителям, которых выявила полиция, а не которые явились в офис самостоятельно.
Также примечательно, что, в отличие от штрафа в 500 бат в день за оверстэй, в данном случае максимальный размер штрафа не ограничен. За оверстэй иностранцу не могут назначить более 20 тыс. бат независимо от продолжительности нелегального пребывания в стране. При просроченном 90-дневном отсчете такой оговорки нет.
Также напомним, что просрочка 90-дневного отчета начинается не от указанной в квитанции даты, а спустя неделю после этого. У иностранца для подачи отчета есть 14 дней до даты и 7 дней после.