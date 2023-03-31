Власти напоминают о штрафах 200 бат в день за просрочку 90-дневных отчетов

Иммиграционное бюро провинции Сурат-Тхани, являющееся одним из самых активных в плане информационной работы с иностранцами, выпустило напоминание о том, что просрочка 90-дневного отчета карается не только разовых штрафом, но и штрафами за каждый день задержки. Информация актуальна для иностранцев, находящихся в стране по годовым визам и обязанным подавать отчеты в Иммиграционное бюро каждые три месяца. При этом еще несколько лет назад при просрочке требовалось оплатить только разовый штраф.

Новости Пхукета

1 Апреля 2023, 09:00 AM

Напоминание о штрафах от Иммиграционного бюро. Копию на этой неделе опубликовал офис в Сурат-Тхани. Фото: Surat Imigration / Facebook