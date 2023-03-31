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Власти напоминают о штрафах 200 бат в день за просрочку 90-дневных отчетов

Иммиграционное бюро провинции Сурат-Тхани, являющееся одним из самых активных в плане информационной работы с иностранцами, выпустило напоминание о том, что просрочка 90-дневного отчета карается не только разовых штрафом, но и штрафами за каждый день задержки. Информация актуальна для иностранцев, находящихся в стране по годовым визам и обязанным подавать отчеты в Иммиграционное бюро каждые три месяца. При этом еще несколько лет назад при просрочке требовалось оплатить только разовый штраф.

Новости Пхукета

1 Апреля 2023, 09:00 AM
Напоминание о штрафах от Иммиграционного бюро. Копию на этой неделе опубликовал офис в Сурат-Тхани. Фото: Surat Imigration / Facebook

Напоминание о штрафах от Иммиграционного бюро. Копию на этой неделе опубликовал офис в Сурат-Тхани. Фото: Surat Imigration / Facebook

Подтверждение того, что при просрочке предусмотрены и ежедневные штрафы, есть на сайте Иммиграционного бюро, однако нет никакой гарантии, что решивший проверить информацию иностранец попадет именно на актуальная страницу. Дело в том, что даже на самом сайте ведомства сохранились старые страницы, где упоминанием этих штрафов отсутствует. В других местах оно все же есть.

Актуальная система наказаний за просрочку следующая:

  • При добровольной самостоятельной явке в Иммиграционное бюро – 2000 бат разово.
  • При аресте и выявлении нарушения при проверке документов – 5000 бат разово и дополнительно 200 бат за каждый день просрочки.

Стоит обратить внимание, что на распространенной офисом в Сурат-Тхани листовке упоминается только второй вариант (5000 бат разово + 200 в день), который на самом сайте Иммиграционного бюро описан, как применяющийся только к тем нарушителям, которых выявила полиция, а не которые явились в офис самостоятельно.

Также примечательно, что, в отличие от штрафа в 500 бат в день за оверстэй, в данном случае максимальный размер штрафа не ограничен. За оверстэй иностранцу не могут назначить более 20 тыс. бат независимо от продолжительности нелегального пребывания в стране. При просроченном 90-дневном отсчете такой оговорки нет.

Также напомним, что просрочка 90-дневного отчета начинается не от указанной в квитанции даты, а спустя неделю после этого. У иностранца для подачи отчета есть 14 дней до даты и 7 дней после.

 

 

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