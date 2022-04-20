Власти Мьянмы отпустили двух задержанных тайских рыбаков

Командный центр по обеспечению правопорядка на море по третьему региону сообщил о том, что власти Мьянмы отпустили двух тайских рыбаков, задержанных за промысел в чужих водах.

20 Апреля 2022, 02:00 PM

Фото: Bangkok Post / Achadthaya Chuenniran

Как пишет Bangkok Post, уроженцы Ранонга Суден Да-Оад (53 года) и Харон Да-Ани (44 года) были задержаны в Мьянме еще 27 марта, а вернулись в родную страну 18 апреля. Таким образом рыбаки провели под стражей три недели. Передача состоялась в офисе Иммиграционного бюро Мьянмы в Кхоутонге.

После переговоров с тайской стороной, власти Мьянмы согласились отпустить рыбаков без предъявления обвинений. Однако в своей стране против них сразу возбудили дело о незаконном пересечении границ. Сейчас они находятся в карантине.