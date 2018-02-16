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Власти Камалы отказались решать проблему мотоциклов на пляже

Административная организация (OrBorTor) тамбона Камала в курсе проблемы мотоциклистов, мешающих туристам на пляже, но займутся ситуацией официальные лица только в том случае, если будет подана жалоба в офис омбудсмена (Damrongdarma Centre).

Новости Пхукета

16 Февраля 2018 12:55:25

Проблема мотоциклов на пляже не является приоритетной для администрации Камалы. Предпринятая попытка призвать мотоциклистов к порядку не принесли успеха, и на этом OrBorTor всю работу прекратил, заявил The Phuket News и «Новостям Пхукета» заместитель главы OrBorTor Ноппорн Каруна.

Корреспондент The Phuket News и «Новостей Пхукета» обратился в OrBorTor за комментарием после того, как в редакцию поступило письмо от одного из читателей, пожаловавшихся, что ездящие вдоль пляжа мотоциклы мешают отдыху туристов.

Вдоль большинства пляжей Пхукета проходят полноценные улицы, по которым может свободно перемещаться транспорт. Однако пляж в Камале отличается тем, что там имеется только небольшая пешеходная дорожка, которую отдыхающие вынуждены делить с мотоциклами. Кроме того, у пляжа отсутствуют парковочные пространства, так что мотоциклисты оставляют свой транспорт прямо на песке, что также создает неудобства для отдыхающих.

«Это пешеходная дорожка, а не проезжая часть. Но когда ты пытаешься пройти по ней, то через каждые несколько метров сзади или спереди появляется мотоцикл или саленг (мотоцикл с тележкой), водитель которого начинает сигналить, чтобы ты ушел с его пути», – написал в своем письме читатель The Phuket News и «Новостей Пхукета».

В беседе с корреспондентом редакции господин Каруна признал, что идущая вдоль пляжа дорожка действительно не предназначена для транспорта. Парковка мотоциклов на песке, как подтвердил представитель OrBorTor тоже незаконна.

Господин Каруна рассказал, что власти района пытались навести порядок у пляжа, но договориться с владельцами прибрежных кафе и магазинов не смогли. Победа в этом споре осталась за местными жителями.

«Какой-либо транспорт или личные вещи (мешающие пешеходам на пляжной дорожке) запрещены, но мы не всегда можем штрафовать местных торговцев, так как это выливается в конфликты и споры с ними, поскольку они утверждают, что это им нужно для работы», – пояснил замглавы OrBorTor.

Господин Каруна также добавил, что нарушают правила пользования пешеходной дорожкой не только местные торговцы, но и туристы. При этом никаких знаков, информирующих о запрете, на пляже в Камале нет.

«Я знаю о ситуации. Мы пытались информировать людей о правилах, но это оказалось сложно. Кроме того, у нас на пляже в Камале есть множество других проблем, которые требуют решения», – добавил господин Каруна.

«Если вы обязательно хотите, чтобы мы решили эту проблему, недовольные должны подать жалобу в офис омбудсмена. Тогда OrBorTor, полиция Камалы и Морской департамент совместно займутся этим вопросом. На его решение уйдет около месяца. Но пока что никто никаких официальных жалоб не подавал», – добавил он.

Отметим, что офис омбудсмена на Пхукете действительно занимается работой с самыми разными жалобами населения, но при этом его главная задача – это прием жалоб на действия или бездействие официальных лиц.

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