Власти готовятся свернуть поиски пропавшей Елены Радченко

Масштабная операция по поиску пропавшей на Найтоне россиянки Елены Радченко продлится еще один день (26 октября), после чего основные силы будут отозваны. Соответствующее решение озвучил сегодня (25 октября) глава района Саку Трин Паньявай.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил господин Паньявай, поисковым командам за прошедшие дни так и не удалось найти никаких следов пропавшей россиянки, хотя поиски велись и на суше, и на море, и с воздуха.

В среду, 26 октября, участвующие в операции люди продолжат прочесывать север Пхукета, но если Радченко не отыщется, «оперативный центр по поиску туристки будет закрыт», заявил господин Паньявай.

Также глава района Саку отметил, что в ходе расследования был установлен факт пропажи ключа от отельного номера, в котором остановилась россиянка. Среди найденных на пляже личных вещей ключ-карты не было.

«Отель проинформировал нас, что одна из ключ-карт госпожи Елены пропала, потому что в норме от каждого номера два ключа. Мы сейчас подробнее изучаем этот вопрос», – заявил господин Паньявай, не пояснив, какие выводы можно сделать из этого факта.

Также глава Саку отметил, что власти установили, что нынешнее пребывание на Пхукете стало для Радченко уже четвертым визитом на остров в этом году. Господин Паньявай снова не пояснил, какие из этого сделаны выводы. Также он ничего не сказал о том, почему это было установлено только сейчас, и не указал, куда уезжала и откуда приезжала на Пхукет женщина.

Кроме того, в заявлении господина Паньявая от 25 октября никак не был упомянут «друг» госпожи Радченко, который сообщил о ее пропаже и якобы выдвинул предположение о том, что россиянка могла быть похищена. При этом глава Саку отметил, что версия похищения не исключена полицией.

«Полиция изучает дополнительные (sic) камеры видеонаблюдения в районе и проверяет номерные знаки автомобилей которые приезжали в окрестности Найтона и уезжали оттуда в то время, когда она исчезла», – заявил глава Саку.