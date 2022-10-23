Власти дали добро на пеший проход через разрушенный участок дороги из Кату в Патонг

Официальные лица Пхукета намерены максимально оперативно провести временный неотложный ремонт поврежденного участка Phra Barami Rd. (Route 4029) между Кату и Патонгом. В частности, пересекать место обвала дороги можно будет пешком, когда это будет безопасно. Об открытии полноценного движения транспорта речи пока не идет.

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Совещание о ходе «решения проблем, связанным со сходами грунта на дороге, ведущей на холм Патонг-Хилл». Фото: PR Phuket

Совещание о ходе «решения проблем, связанным со сходами грунта на дороге, ведущей на холм Патонг-Хилл». Фото: PR Phuket

Совещание о ходе «решения проблем, связанным со сходами грунта на дороге, ведущей на холм Патонг-Хилл». Фото: PR Phuket

Совещание о ходе «решения проблем, связанным со сходами грунта на дороге, ведущей на холм Патонг-Хилл». Фото: PR Phuket

Совещание о ходе «решения проблем, связанным со сходами грунта на дороге, ведущей на холм Патонг-Хилл». Фото: PR Phuket

Вопросы восстановления поврежденной дороги между Кату и Патонгом обсуждались 23 октября на совещании у губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу. Среди прочих на встрече присутствовали глава административной организации провинции (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб, руководитель третьего регионального командования ВМФ вице-адмирал Апхакорн Юконгкэу и представители других профильных структур, организаций и ведомств.

Губернатор Вунсиеу пояснил, что совещание было созвано, чтобы официальные лица получили свежую информацию о ходе «решения проблем, связанным со сходами грунта на дороге, ведущей на холм Патонг-Хилл, то есть Phra Barami Rd». Так сформулировала цель встречи PR-служба провинции Пхукет.

Согласно заявлению PR Phuket, местный офис Департамента скоростных магистралей уже обследовал зону повреждения (в том числе, при помощи аэрофотосъемки) и оценил возможный временный ремонт в 4.9 млн бат.

«Модель [временного ремонта] будет основываться на свайной технологии и создании удерживающей стены, выполняющей роль барьера», – поясняется в сообщении PR Phuket.

Деньги на первоочередной временный ремонт предоставит пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), у которого имеется отдельный бюджет на случай стихийных бедствий.

Офисы DDPM и Департамента скоростных магистралей должны были в течение дня 23 февраля подготовить все необходимые документы и передать их губернатору Вунсиеу на одобрение и подписание. Впрочем, к 20:00 указанного дня сообщений об этом еще не было.

Для «постоянного решения» муниципалитет Кату «подготовил» бюджет в 17 млн бат. Это работы должны начаться сразу после ого, как будет завершен «временный» и «неотложный» ремонт.

«Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей будет отвечать за работы по проектированию, ремонту и модернизации дороги в соответствии со стандартами гражданского инженерного дела для обеспечения максимальной устойчивости конструкции и безопасности», – добавила PR-служба провинции.

В сообщении PR не указывается дата возобновления пешеходного и автомобильного движения через перевал, являющийся основной дорогой в Патонг. Власти лишь заверили, что все необходимые меры безопасности будут предприняты. Также было подтверждено, что движение пешеходов в районе провала будет контролироваться компетентными лицами. На блокпостах у западного и восточного въездов на холм организуют парковочные зоны, где можно будет оставить транспорт и перейти зону обрушения дороги пешком.

«Однако проезд мотоциклов и автомобилйе будет строго запрещен. А в случае дождей и пеший проход по дороге будут незамедлительно прекращаться», – заявила PR Phuket.

Также на совещании 23 октября обсуждался возможный объект разрушенного участка горной дороги Катту-Патонг. Официальные лица предлагают пустить транспорт «позади храма Wat Luang Pu Supa) по некой второстепенной дороге длиной 3 км, проходящей через джунгли, находящиеся в юрисдиксции Департамета Королевсеих лесных угодий. Заняться подготовкой объездной дороги (байпасса) должна административная организация тамбона (OrBorTor). При этом до сих пор не ясно, о какого рода дороге вообще идет речь (как минимум пешеходные тропы к западному побережью точно есть, но их проходимость для неподготовленных людей сомнительна).

При этом чуть ранее уже объявлялось, что власти восстановили автобусное сообщение между Патонгом и округом Мыанг-Пхукет, запустив автобусы-шаттлы туда и обратно. При этом автобусы доезжают до провала и останавливаются. Пассажиры покидают транспортные средства, переходят провал и садятся в новые машины, чтобы продолжить путь дальше. «Новостям Пхукета» пока не удалось проверить, как работает эта система.