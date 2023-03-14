Власти Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Губернатор индонезийского острова Бали обратился в Минюст страны с запросом на отмену виз по прибытию для граждан России и Украины. Главная претензия балийских чиновников и местного населения знакома Пхукету: россияне и украинцы слишком часто въезжают как туристы, но на деле планируют долгосрочное пребывание на курорте и нелегальную работу.

Новости Пхукета

14 Марта 2023, 08:00 AM

Поскольку среди россиян и украинцев слишком много не туристов, губернатор Бали хотел бы в принципе отменить для граждан этих двух стран визы по прибытию. Фото: Szfery

На Пхукете россияне в настоящий момент занимают первое или второе место по прибытиям (точных данных нет). На Бали, как указывает Reuters, граждане РФ тоже являются одной из самых многочисленных групп туристов (тоже без подробностей). При этом оба острова роднит то, что кроме обычных туристов туда едут из России и люди, планирующие долгосрочное пребывание и работу на острове.

Reuters отмечает, что только за две недели марта на Бали было четыре подтвержденных случая депортации россиян за нарушение визового режима. Также власти острова в очередной раз повторили предупреждение, что без соответствующей визы иностранец не имеет права вести трудовую деятельность в стране. Статистики по депортации россиян с Пхукета нет, но по количеству жалоб на кражу рабочих мест граждане России всегда были в числе лидеров.

Впрочем, губернатор Бали Вайан Костер пошел на такой радикальный шаг, который не приходил в голову никому из его пхукетских коллег. Чиновник обратился к Министерству юстиции и прав человека с запросом о пересмотре визовой политики в отношении вообще всех граждан России, а заодно и Украины. Чиновник хочет лишить россиян и украинцев права на визы по прибытию.

«Их страны находятся в состоянии войны, поэтому они массово потянулись на Бали, включая тех, кто ищет комфортной жизни или намеревается работать здесь», – цитирует губернатора Reuters со ссылкой на публикацию иммиграционного ведомства Индонезии в соцсетях.

Reuters отмечает, что иммиграционная служба отказалась комментировать инициативу властей Бали, а посольства России и Украины на момент публикации не ответили на вопросы новостного агентства.

Согласно данным Reuters, за период с сентября 2022 года по январь 2023 года Индонезия приняла 77,5 тыс. россиян против 88 тыс. за аналогичный период предпандемийного 2019 года. Таким образом темпы восстановления российского турпотока в эту страну сопоставимы с пхукетскими.

Прибытия из Украины за сентябрь-январь составили 8,8 тыс. Показателя 2019 года Reuters не приводит.