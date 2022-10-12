Владимира Путина ждут на саммите АТЭС в Бангкоке

Президент России Владимир Путин принял приглашение Таиланда посетить саммит Азиатского-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, сообщила 12 октября Bangkok Post.

Новости Пхукета

12 Октября 2022, 10:36 AM

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко 26 сентября. Фото: Пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

О том, что российский лидер принял предложение, газете Bangkok Post рассказал источник в силовых структурах. По словам собеседника издания, Министерство иностранных дел (МИД) уже отдало профильным ведомствам распоряжения начать приготовления к обеспечению безопасности саммита, который пройдет 18-19 ноября в тайской столице.

Присутствие на встрече президента США Джо Байдена не ожидается, потому что он в это время должен будет присутствовать на приеме по случаю свадьбы своей внучки. Главу КНР Си Цзиньпина по-прежнему ждут, но официального подтверждения его визита еще не было, отметил собеседник Bangkok Post.

Накануне, 11 октября, в Бангкоке прошло совещание руководителей вооруженных сил и полиции, посвященное обеспечению безопасности на саммите АТЭС. По итогам встречи глава вооруженных сил генерал Чалермпон Срисаватди заявил, что никаких признаков угрозы пока нет.

«Ведомства сфер безопасности плотно следят за группами, которые могли бы попытаться спровоцировать беспорядки, но никаких сообщения о подозрительной деятельности пока не поступало. Меры безопасности будут усилены с того момента, как самолеты с зарубежных лидерами и другими участниками [cаммита] начнут входить в тайское воздушное пространство», – заявил генерал Срисаватди.

Также профильные ведомства мониторят деятельность сепаратистских групп южного Таиланда, стремясь не допустить их приезда в столицу и попыток срыва нормальной работы саммита.

Официальный представитель тайского правительства Тани Санграт сообщил на этой неделе, что «девять экономики» позитивно ответили на приглашения посетить саммит, «по большей части письменно». Соответствующее заявление было опубликовано в LINE Министерства иностранной обороны.

«В отношении еще восьми есть высокая вероятность, что они примут участие, но сейчас я не могу сказать, кто это. Еще два или три государства примут участие в качестве специальных гостей страны-хозяйки. Их названия я тоже раскрыть не могу. Представители одной международной организации примут участие в ретрите для лидеров, а еще одной – в министерской встрече», – заявил господин Санграт.

В том же ключе выступил и глава МИД Дон Прамудвинай. Он заявил, что несколько стран уже приняли приглашения, но пока еще не известно, прибудут ли их лидеры лично или направят представителей.

При этом господин Прамудвинай подтвердил визит наследного принца Саудовской Аравии в качестве специального гостя правительства Таиланда. Мухаммед бен Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд прилетит в Бангкк с делегацией из 800 представителей саудовской знати и бизнеса. Его визит, по словам главы МИД Таиланда, откроет двери в мир новых возможностей для двух стран и укрепит двухсторонние связи и сотрудничество.

Во время саммита в Бангкоке будут введены повышенные меры безопасности, а также приложены особые усилия для облегчения перемещения делегатов по городу. В частности, 16-18 ноября будут нерабочими днями для жителей Бангкока, Нонтхабури и Самут-Пракана.

Также правительство Таиланда объявило о том, что в честь саммита АТЭС в Бангкоке Департамент казначейства отчеканит 1 млн памятных монет номиналом 20 бат.