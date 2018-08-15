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Владелица затонувшего «Феникса» не признала обвинений и отказалась от показаний

Адвокат госпожи Воралак Реркчайкарн, являющейся ключевой фигуранткой дела о гибели туристического судна «Феникс», впервые с момента кораблекрушения выступил перед прессой.

Новости Пхукета

15 Августа 2018 09:59:19

Воралак Реркчайкарн и Нипит Интарасомбат впервые вышли к прессе 14 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Воралак Реркчайкарн и Нипит Интарасомбат впервые вышли к прессе 14 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Адвокат Нипит Интарасомбат, защищающий 26-летнюю владелицу фирмы TC Blue Dream, выступил перед прессой 14 августа, почти шесть недель спустя после кораблекрушения, в котором погибли 47 человек.

Стоя перед зданием полицейской штаб-квартиры провинции Пхукет, господин Интарасомбат сделал ряд заявлений касательно резонансного дела, в рамках которого его подзащитной и еще двум лицам были предъявлены обвинения в халатности, повлекшей за собой гибель людей.

Господин Интарасомбат заявил, что продолжит добиваться освобождения госпожи Реркчайкарн под залог, указав при этом на то, что после трагедии его подзащитная старалась помочь пострадавшим и их родственникам.

«Она много сделала, чтобы помочь жертвам и родственникам, а также чтобы поддержать волонтеров и команды спасателей», – заявил адвокат.

Одновременно господин Интарасомбат поблагодарил полицейских за то, что они разобрались в структуре акционеров компании госпожи Воралак и не стали выдвигать против нее обвинений в использовании номинальных акционеров, о чем изначально говорили представители туристической полиции.

Одновременно адвокат заявил, что никаких признательных показаний его подзащитная не давала, а все ее беседы с полицейскими велись под запись. По его словам, теперь госпожа Воралак отзывает все ранее данные показания.

«Мы направили письмо шефу полиции Пхукета генерал-майору Тирапхону Тхипджарону, в котором проинформировали его, что все, что подзащитная сделала в рамках помощи полицейскому расследованию не имеет юридической силы. Начиная с сегодняшнего дня, владелица судна не будет давать никаких показаний следователям. Никакие показания судом приняты не будут», – заявил господин Интарасомбат.

По словам адвоката, сторона защиты убеждена, что затонувшее судно отвечало всем стандартам безопасности. Если же у следствия есть вопросы в этой области, то задавать их нужно тем официальным лицам, которые зарегистрировали судно и допустили до эксплуатации.

«В день кораблекрушения был сильный шторм, и именно это стало ключевым фактором произошедшего», – заявил адвокат.

«Мы будем защищаться в суде. И пожалуйста, дайте суду решить, кто виновен», – добавил он.

Отметим, что следователи пока не имели возможности изучить само затонувшее судно, поскольку операция по его подъему со дна еще не завершена. Ведущие соответствующие работы специалисты надеялись поднять лодку на поверхность 14 августа, но погодные условия не позволили это сделать. Операция продолжится сегодня.

 

 

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