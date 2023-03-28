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Владелица салона красоты заявила в полицию об угрозах со стороны уволенной сотрудницы

Жительница Таланга, владеющая салоном красоты на рынке Mae Sompong Market в Срисунтхорне, просит полицию принять какие-нибудь меры для обеспечения ее безопасности, после того как она столкнулась с угрозами со стороны уволенной сотрудницы и ее бойфренда. Женщина пришла к нанимательнице требовать, чтобы та вернула ей вычтенные из зарплаты деньги. С собой она взяла вооруженного пистолетом мужчину и еще двух мужчин, дежуривших снаружи салона, пока внутри запугивали хозяйку. Все это отражено в заявлении, поданном в полицию Таланга. Комментариев противоположной стороны пока нет. Полиция ограничилась тем, что вызвала упомянутого Дариса(предположительно, имеющего огнестрельное оружие) для дачи показаний. Оснований самостоятельно разыскивать и арестовывать его полицейские пока не видят.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

28 Марта 2023, 09:16 AM
Чанья Джаронсин и Дарис (полное имя не указано). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Чанья Джаронсин и Дарис (полное имя не указано). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Чанья Джаронсин. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Чанья Джаронсин. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рынок в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рынок в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дарис (полное имя не указано). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дарис (полное имя не указано). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительница Срисунтхорна по имени Чанья Джаронсин рассказала The Phuket News, что заявление в полицию было подано в 22:30 пятницы, 23 марта. Сам же инцидент произошел за час до этого.

Уволенная за халатность сотрудница Варангкана Тхинталэ пришла требовать 2,4 тыс. бат, вычтенных у нее из зарплаты при увольнении для покрытия ущерба салону, который тот получил, пока находился под присмотром госпожи Тхинталэ во время отсутствия хозяйки. Вместе с ней были уволены и другие сотрудники (кроме тех, кто уговорил владелицу дать им «второй шанс»), но к насильственным мерам прибегла только госпожа Тхинталэ, рассказала госпожа Джаронсин.

В вечер происшествия госпожа Тхинталэ приехала обсудить финансовый вопрос. Пока женщины находились в салоне, туда вошел бойфренд экс-сотрудницы по имени Дарис, который начал угрожать хозяйке пистолетом и ударил ее ногой в живот. Снаружи заведения дежурили двое мужчин, следивших, чтобы никто не вышел из помещения. Впрочем, в неразберихе, последовавшей за ударом в живот, некая «молодая родственника» госпожа Джаронсин смогла выбежать на улицу и привлечь внимание других людей. Нападавшие после этого удалились. На камеры CCTV они попали как минимум, когда покидали рынок.

В тот же вечер госпожа Джаронсин обратилась в полицию Таланга, которая приняла заявление и открыла дело по признакам физического насилия и покушения на убийство. Господин Дарис был вызван в участок, однако пока что полицейские ожидают от него именно добровольной явки. Основанием для получения ордера на арест будет двукратное игнорирование им вызова.

О личности Дарис ничего не известно. При этом уволенная сотрудница Тхинталэ, по словам потерпевшей, уже нашли новую работу, устроившись с неназванный «широко известный культурный туристический центр в Камале».

 

 

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