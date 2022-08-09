Владелец сгоревшего в Чонбури паба вышел под залог

Провинциальный суд Паттайи одобрил выход под залог бизнесмена Понгсири Папрасонга, владельца паба Mountain B, где ночью 5 августа произошел пожар, в котором погибли 15 человек и 28 пострадали.

Новости Пхукета

9 Августа 2022, 10:47 AM

Владелец сгоревшего паба Mountain B бизнесмен Понгсири Панпрасонг на допросе в полицейском участке Пхлу-Та-Луанга. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Господин Панпрасонг был отпущен из-под стражи под залог в 300 тыс. бат, заявил адвокат предпринимателя Ануча Вонгсрисат, пишет Bangkok Post. Ранее юрист говорил, что бизнесмен готов внести в качестве гарантии до 1 млн бат.

27-летний владелец паба должен постоянно носить электронный браслет, ему запрещено каким-либо образом взаимодействовать с потенциальными уликами по делу, через 24 дня он должен отчитать перед судом в первый раз, а затем еще дважды.

Как отмечает Bangkok Post, полиция выступала против выхода господина Панпрасонга под залог и ходатайствовала об аресте еще на 12 дней, однако суд встал на сторону защиты.

Господину Панпрасонгу, также известному как Сиа Би, предъявлены обвинения по двум статьям: халатность, повлекшая за собой смерть людей, и управление ночным заведением без соответствующего разрешения. Бизнесмен признал оба выдвинутых против него обвинения.

«Я очень сожалению. Я сделаю все возможное, чтобы выплатить компенсации. Я выплачу компенсации всем», – заявил он из полицейского фургона перед отправкой из полиции Саттхахипа в суд 8 августа.

Адвокат Ануча Вонгсрисат говорил после пожара, что господин Панпрасонг сразу пообещал выплатить по 50 тыс. бат семьям погибших и по 10 тыс. бат пострадавшим. При этом в прессе к тому времени уже появились комментарии потерпевших, которые говорили, что владелец паба даже не связался с ними после пожара. Жена бизнесмена Анонгнарт заявила в связи с этим, что ее муж не уклоняется от ответственности, а в ночь пожара они вместе помогали посетителям.

Пожар в пабе Mountain B начался около 1:00 пятницы, 5 августа. В этот момент в заведении, в котором для посетителей был доступен только один выход, находились около 100 человек, из которых 15 погибли, а еще 38 получили травмы различных степеней тяжести. В частности, погибшие были обнаружены в районе кассы и в мужском туалете, то есть в отдельных помещениях, а не в общем зале.

По словам очевидцев, пожару предшествовали два взрыва в районе диджейского пульта. Впрочем, сейчас полиция говорит, что возгорание началось «на потолке над сценой». Причина пожара пока не установлена, но официальные лица практически сразу подтвердили, что Mountain B не имел лицензии развлекательного заведения, а был зарегистрирован просто как ресторан. Более того, паб находится в локации, где в принципе невозможно открыть развлекательное заведение.

«Официальные лица сейчас изучают подробности касательно самого здания, включая проектный дизайн, использовавшиеся материалы, системы пожарного контроля, наличие пожарных выходов. Я отдал им распоряжение установить причину пожара и ответственных за случившееся», – говорил сразу после пожара министр внутренних дел генерал Анупонг Паочинда.

Огонь практически полностью уничтожил Mountain B, включая внутренние структуры, элементы декора, звукоизолирующие покрытия, сцену, потолочные плитки. Примечательно, что полиция попыталась исследовать место событий на утро после пожара, но была вынуждена свернуть работу из-за того, что огонь вспыхнул снова.

На фоне происшествия был отстранен от службы глава округа Саттахип Чартчай Срипхоон (его перевели в центральный офис Департамента провинциальных администраций) и несколько руководителей местного отделения полиции.

Пожар в Mountain B также прокомментировал премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Глава тайского правительства заявил, что отдал распоряжение проверить стандарты безопасности в пабах по всей стране, чтобы подобная трагедия не произошла вновь.

«Сегодня я отдал всем профильным организациям распоряжение найти ответственных за произошедшее и помочь пострадавшим так быстро, как только можно. Мы должны быть более аккуратными с подобными вопросами – особенно операторы бизнеса и официальные лица – поскольку кадры незамедлительно попадут в зарубежные СМИ и нанесут серьезный удар по уверенности [туристов в Таиланде]», – сказал генерал Чан-Оча.