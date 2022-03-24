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Владелец отеля Sri Panwa снова едва не погиб на дороге

Пхукетский бизнесмен Ворасит (Пла Ван) Иссара – владелец отеля Sri Panwa на восточном побережье острова – снова едва не погиб на дороге. В марте прошлого года господин Иссара попал в серьезное ДТП на своей Subaru, после которого некоторое время находился в коме. В этом раз принадлежащий предпринимателю Bentley загорелся, когда он возвращался из Кхао-Лака.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Марта 2022, 11:48 PM
Фото: Служба спасения Тхай-Мыанга

Фото: Служба спасения Тхай-Мыанга

Фото: Служба спасения Тхай-Мыанга

Фото: Служба спасения Тхай-Мыанга

Фото: Служба спасения Тхай-Мыанга

Фото: Служба спасения Тхай-Мыанга

Фото: Служба спасения Тхай-Мыанга

Фото: Служба спасения Тхай-Мыанга

Согласно информации, полученной от сотрудников службы спасения Тхай-Мыанга, инцидент произошел на трассе Petchkasem Rd. в населенном пункте Кханим (провинция Пханг-Нга) около 19:00 четверга, 24 марта.

Господин Иссара и трое его спутников успели покинуть автомобиль, прежде чем его полностью охватил огонь, указали спасатели. Причина происшествия устанавливается полицией. Люксовый автомобиль был уничтожен пламенем полностью.

Напомним, 14 марта 2021 года автомобиль Subaru, которым управлял господин Иссара, вылетел с проезжей части на пхукетском шоссе Sakdidet Rd. и врезался в столб. Спасателям потребовалось около часа, чтобы вскрыть кузов и извлечь водителя из поврежденной машины.

Через три дня стало известно, что 40-летний на тот момент бизнесмен получил серьезную черепно-мозговую травму и некоторое время находился в коме. О выписке господина Иссары из больницы и последствиях аварии для его здоровья не сообщалось.

В качестве возможных причин аварии полиция называла техническую неисправность автомобиля и ошибку водителя, но итоговый вердикт следствия озвучен не был. При этом власти Пхукета запросили 30 млн бат на то, чтобы сделать участок дороги, где попал в аварию господин Иссара, более безопасным. Сейчас некоторые жители называют это изгиб шоссе «поворотом Пла Вана».

 

 

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