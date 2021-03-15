Владелец отеля Sri Panwa пострадал в ДТП на Пхукете

Капитан Чатри Чувичиан из полиции Вичита и спасатели получили сообщение об аварии около 19:00. ДТП произошло у школы Ao Nam Bor School.
Спасателям пришлось применить специальное оборудование, чтобы извлечь водителя из салона. На процедуру ушел примерно час, после чего господина Иссару доставили в больницу Bangkok Hospital Phuket. Информация о тяжести полученных им травм отсутствует.
Согласно предварительной версии, господин Иссара не вписался в поворот при двиении в сторону Пхукет-Тауна. Капитан Чувичан не уточнил, был ли водитель проверен на алкогольное опяьнение.