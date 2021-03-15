Владелец отеля Sri Panwa пострадал в ДТП на Пхукете

Владелец пхукетского отеля Sri Panwa – 40-летний Ворасит Иссара – пострадал в дорожной аварии на Sakdidet Rd. Машина под управлением господина Иссары врезалась в мачту электропередач вечером 14 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Марта 2021, 01:17 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Чатри Чувичиан из полиции Вичита и спасатели получили сообщение об аварии около 19:00. ДТП произошло у школы Ao Nam Bor School.

Спасателям пришлось применить специальное оборудование, чтобы извлечь водителя из салона. На процедуру ушел примерно час, после чего господина Иссару доставили в больницу Bangkok Hospital Phuket. Информация о тяжести полученных им травм отсутствует.

Согласно предварительной версии, господин Иссара не вписался в поворот при двиении в сторону Пхукет-Тауна. Капитан Чувичан не уточнил, был ли водитель проверен на алкогольное опяьнение.





