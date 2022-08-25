Владелец общежития отверг обвинения в домогательствах к постоялице

Владелец общежития Thawilarp 2 на Soi Hub Ek в Пхукет-Тауне отверг обвинения в домогательствах к постоялице. Об этом заявила полиция Пхукет-Тауна по итогам вызова мужчины в полицию 24 августа. Заключать его под стражу не стали.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Августа 2022, 10:00 AM

Делом о домогательствах в общежитии занимается полиция Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заявление против владельца Thawilarp 2, который пока известен только как господин Сасин или Пэ, было подано в районе 4:10 утра воскресенья, 21 августа.

В полицию обратилась 26-летняя постоялица общежития Кварытхай Пхаджонгкиат, которая сообщила, что около 2:40 этой же ночи 50-летний господин Сасин проник в ее комнату и начал гладить в области гениталий, пока она спала. Проснувшись, женщина закричала, после чего господин Сасин покинул ее комнату, а она позвонила брату и попросила отвезти ее в полицию. По ее словам, полицейские отдельно спросили госпожу Пхаджонгкиат, настаивает ли она на преследовании господина Самина, и женщина ответила утвердительно.

Как пояснил заместитель начальника Полиции пхукет-Тауна подполковник Саравут Чотсуван, господин Сасин отверг обвинения в незаконном проникновении в комнату госпожи Пхаджонгкиат и непристойном поведении. Делать официальное заявление владелец общежития отказался.

При этом в одном из предыдущих интервью госпожа Пхаджонгкиат утверждала, что после ее обращения в полицию жалобы на хозяина общежития подали и другие женщины.