Владелец магазина в Пхукет-Тауне убит «за неправильный взгляд»

Полиция Пхукета разыскивает уроженца провинции Пхаттхалунг, обвиняемого в убийстве местного жителя, который «не так на него посмотрел», когда тот пил пиво на улице перед его магазином, ожидая окончания ремонта своего мотоцикла. В тот момент драку предотвратило вмешательство очевидцев, но через три дня мужчина вернулся с ножом и без разговоров нанес жертве серию ударов в голову и область горла.

Екатерина Ихиритова

7 Мая 2023, 10:00 AM

Место убийство господина Бутди. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о нападении с летальным исходом около 1:30 ночи 6 мая. Информацию передала больница Phuket Provincial Hospital, находящаяся на восточной окраине города в Рассаде.

В больнице полицейские установили личность погибшего. Им оказался 35-летний местный житель Ванчай Бутди, владелец магазина, расположенного буквально через дорогу от больницы. Несмотря на близость медицинского учреждения, спасти господина Бутди не удалось. В ходе нападения он получил серию смертельных ранений головы и шеи.

Полиция выяснила, что нападавший приехал к магазину господина Бутди на пикапе и сразу же бросил на него с ножом, а после расправы скрылся с места событий на той же машине. На основании имеющихся данных полиция начала розыск подозреваемого – 32-летнего Тхарапонга Наббуа из провинции Паттхалунг.

Местные жители сообщили полицейским, что тремя днями ранее у мужчин был конфликт на бытовой почве. Господин Наббуа сидел перед магазином господина Бутди и пил пиво, дожидаясь окончания ремонта своего мотоцикла в соседней мастерской. В какой-то момент господин Бутди «не так посмотрел» на уроженца Пхаттхалунга и тот потерял контроль над собой. Драку тогда предотвратили очевидцы, но господин Наббуа, как полагает следствие, затем вернулся, чтобы свести счеты с владельцем магазина.