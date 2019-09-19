Владелец бара на Бангла-Роуд получил пожизненный срок за убийство сотрудницы

Суд Паттайи вынес приговор Панье Йиндангу, бывшему владельцу бара Pum Pui в Патонге. На фоне сотрудничества со следствием суд заменил господину Йиндангу смертную казнь на пожизненное заключение. Приговор был оглашен 18 сентября.

Новости Пхукета

19 Сентября 2019, 01:27 PM

Фото: Архив Bangkok Post

Панья Йинданг был объявлен в розыск после того, как его бывшая сотрудница Павина Намуанграк и ее бойфренд Анантачай Джаритрам были найдены застреленными в автомобиле на парковке у холма Большого Будды в Паттайе 29 июля 2018 года (см. здесь).

Практически сразу полиция назвала в качестве главного подозреваемого Панью Йинданга. По версии следствия, мужчина организовал убийство 20-летней девушки из-за того, что она отказала ему в близости. Преступление было совершено организованной группой из шести человек, включая самого владельца бара.

Пятерых сообщников Паньи Йинданга (Саяна Срисука, Киаттисака Сирангсэнгмибуна, Джирасака Унайбана, Криссану Срисука и Наронг Варинтхоравета) задержали по горячим следам. Сам организатор преступления успел покинуть Таиланд, но через примерно две недели после убийства был арестован властями Камбоджи при попытке пробраться из этой страны во Вьетнам.

Суд признал Панью Йинданга виновным в организации двойного убийства и приговорил к смертной казни, однако наказание было в итоге заменено на пожизненный срок на фоне сотрудничества обвиняемого со следствием.

Непосредственный исполнитель убийства Наронг Варинтхоравет был также приговорен к высшей мере наказания с последующей заменой приговора на пожизненное заключение.

Киаттисак Сирангсэнгмибун, выполнявший функцию водителя для стрелка, получил аналогичный приговор – смертная казнь с заменой на пожизненный срок.

Джирасак Унайбан, выступавший в роли водителя для Паньи Йинданга во время слежки за жертвами в день убийства, получил 15 лет тюрьмы.

Саян Срисук, передававший Панье Йиндангу информацию о жертвах, был приговорен к смертной казни с заменой приговора на 50 лет тюрьмы.

Криссана Срисук, неким образом ассистировавший Джирасаку Унайбану в подготовке к преступлению и совершению убийства, был приговорен к 16 годам тюрьмы.

Также по решению суда шестеро осужденных должны выплатить семье застреленной Павины Намуанграк компенсацию в размере 7,3 млн бат с начислением ежегодных процентов на остаток суммы до выплаты в полном размере. Родственники Анантачая Джаритрама должны получить аналогичную компенсацию.