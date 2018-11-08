Владелец автосалона в Чалонге арестован за ростовщичество

Владелец автосалона Manitjareonyon Манат Пхромпрунг был арестован в ходе совместной операции полиции и военных, проведенной в рамках расследования дела о незаконной кредитной деятельности.
Официальные лица не сообщили, когда именно был произведен арест, но указали, что мужчина уже сознался в том, что действительно занимался нелегальной выдачей займов под завышенные проценты. В качестве залога господин Пхромпрунг принимал у клиентов принадлежащие им автомобиле.
В ходе обыска у Маната Пхромпрунга были изъяты два пистолета и значительное количество патронов. Также полиция изъяла «банковские книги» господина Пхромпрунга, два мотоцикла и четыре машины.