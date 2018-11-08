Владелец автосалона в Чалонге арестован за ростовщичество

Полиция Пхукета арестовала владельца салона подержанных автомобилей в Чалонге по обвинению в незаконной выдаче займов под залог транспортных средств.

Новости Пхукета

8 Ноября 2018, 10:57 AM

Фото: Полиция Пхукета

Владелец автосалона Manitjareonyon Манат Пхромпрунг был арестован в ходе совместной операции полиции и военных, проведенной в рамках расследования дела о незаконной кредитной деятельности.

Официальные лица не сообщили, когда именно был произведен арест, но указали, что мужчина уже сознался в том, что действительно занимался нелегальной выдачей займов под завышенные проценты. В качестве залога господин Пхромпрунг принимал у клиентов принадлежащие им автомобиле.

В ходе обыска у Маната Пхромпрунга были изъяты два пистолета и значительное количество патронов. Также полиция изъяла «банковские книги» господина Пхромпрунга, два мотоцикла и четыре машины.