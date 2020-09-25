Полиция Таланга выясняет обстоятельства гибели 55-летнего Чамнана Чайлиама, скончавшегося в результате дорожной аварии в ночь с 24 на 25 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Сентября 2020, 10:24 AM

Владелец автопроката погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник полиции Таланга Китипхум Тхинтхаланг получил сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. в одноименном тамбоне Пхукета около 4:00 утра пятницы, 25 сентября.

На месте событий полицейские и спасатели сильно поврежденный обнаружили автомобиль Mercedes-Benz C180 AMG Sport, вылетевший на разделительную линию и столкнувшийся с пальмой. От удара находившегося за рулем Чамнана Чайлиама выбросило из салона, к моменту прибытия помощи водитель был уже мертв. Его пассажирку – 35-летнюю Суни Пхуттхабуа – госпитализировали в состоянии «физического шока».

Полиция пока не выяснила, по какой именно причине автомобиль господина Чайлиама вылетел на встречную полосу. В полицейском отчете говорится лишь о том, что водитель «потерял контроль над транспортным средством».

Известно, что погибший владел автопрокатом в Кароне. В ночь происшествия он направлялся с Пхукета в Накхон-Сри-Тхаммарат.