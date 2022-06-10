Владельцы Lamborghini пожертвовали 70 тыс. бат школе для слепых детей

Публикация о поездке Lamborghini Club Thailand Giorno CSR Trip, позиционирующейся как благотворительная акция и мероприятие в рамках корпоративной ответственности бизнеса, вышла в газете Bangkok Post в пятницу, 10 июня.
В заметке говорится, что участие в мероприятии приняли гендиректор Renazzo Motor Апичат Линутапхонг и президент Lamborghini Club Thailand Панумет Джонгконраттанапорн. В качестве звездных гостей были приглашены такие тайские знаменитости, как Дермпхан Ювидья, Арноп Пхорнпрапха, Акапат Пхорнпрапха.
Участники мероприятия посетили школу для слепых Makutkiriwan School for the Blind (Khao Yai) в Накхон-Ратчасиме. Также для них был организован «эксклюзивный гастрономический опыт» в ресторане Casa de Lao E-sarn Eatery. В поездке участников сопровождал профессиональный фотограф.
Для слепых детей владельцы Lamborghini, дилерский центр и приглашенные знаменитости общими усилиями собрали 70 тыс. бат.
Если судить по фото, мероприятие состоялось еще в середине марта, но отчет был опубликован 10 июня.