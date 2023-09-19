Владельцев свалки в Чалонге вызовут в муниципалитет для «поиска решений»

Группа Monsoon Garbage Thailand опубликовала фотографии свалки на другой стороне Chao Fa East Rd. от храма Wat Thai в воскресенье, 17 августа. Резонанс получился меньше, чем при публикации снимков из Рассады, но тоже был значительным.
Уже на следующий день мэр Чалонга Тханапорн Онгсантипхап и глава округа Мыанг-Пхукет Пхайрот Сриламун отправились проверять достоверность информации.
С собой делегация сразу взяла заранее распечатанное полотнище с предупреждением о запрете на свалку мусора, которое было установлено на шестах на пустыре. Расстояние от него до муниципалитета Чалонга – порядка 700 метров по прямой, до моря – менее 600 метров (см. карту).
Впрочем, в выступлениях для прессы, которые были распространены в интернете, мэр Онгсантипхап и господин Сриламун заявили, что следующим этапом будет не вывоз мусора, а разговор с владельцем земли. Из конкретных действий пока власти лишь запретили завоз новых отходов.
«Что касается уже имеющегося мусора, то нам нужно обсудить это с владельцем земли и найти решение, чтобы этот существующий мусор не создавал неудобств жителям района», – заявил господин Сриламун.
«От лица муниципалитета мы уже связались с человеком, отвечающим за территорию, который сообщил, что он свяжется с владельцам так быстро, как только возможно. Затем владельцев пригласят на совещание для планирования и поиска решений совместно с муниципалитетом Чалонга. Это связано с тем, что освещение ситуации в новостях отразилось на туристическом имидже Пхукета», – добавил госпожа Онгсантипхап.
В случае с мусором в трущобах Рассады, внимание к которому Monsoon Garbage привлекла в начале года, все было проще. На ситуацию обратил внимание Департамент морских и прибрежных ресурсов, так что уборка началась практически сразу же.
При этом сама свалка у Sun Palm Village не является секретом для местных властей. В частности, член управляющего комитета поселка Кхоктанод Прача Сримуанг перед камерами заявил, что нынешнее состояние участка – это прогресс по сравнению с тем, что было, когда там находилась свиноферма, сливавшая отходы в местный пруд, откуда они попадали в море. Свалка образовалась как раз на месте пруда, который засыпали строительным мусором.
Староста девятого мубана Чалонга Кокчай Сэ-Унг также подтвердил, что строительный мусор свозился на территорию целенаправленно «для подъема уровня поверхности». Он же упомянул и пожар, произошедший на этой территории в апреле.
Одновременно господин Сэ-Унг назвал фото Monsoon Garbage старыми, продемонстрировав похвальную осведомленность о состоянии свалки в своем районе.
«Я раздражен. СМИ могут сами увидеть, что сейчас здесь растут трава и деревья. То, что выглядит как плавающий в воде мусор, может на деле быть разными обломками и бетоном. Если снимать с дрона, то это может казаться пластиком, но это не он. И после апреля 2023 года здесь нет неприятного запаха. После приказа о закрытии пруда, никакого дурного запаха уже не было, не было грязи, не было слива отходов в окружающую экосистему, не было дыма, не было пожаров. Все это прекратилось в апреле 2023 года», – заявил староста без уточнения, как долго все вышеперечисленное продолжалось до наступления апреля.