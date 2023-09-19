Владельцев свалки в Чалонге вызовут в муниципалитет для «поиска решений»

Муниципалитет Чалонга официально запретил новый завоз мусора на свалку у поселка Sun Palm Village в мубане Кхоктанод после того, как группа Monsoon Garbage Thailand опубликовала фотографии покрытого мусором пустыря недалеко от Chao Fa East Rd. Никаких планов по избавлению, собственно, от самой свалки, пока озвучено не было, районные власти лишь пообещали, что обсудят это с владельцем участка. В свою очередь, местный деревенский староста раскритиковал Monsoon Garbage за предвзятое освещение ситуации и подчеркнул, что раньше было хуже. Сейчас там хотя бы нет свинофермы, сливающей отходы в море, не происходит пожаров, никто не жалуется на зловоние.

Новости Пхукета

Свалка в Чалонге по состоянию на 18 сентября. Но хотя бы пожаров и запаха отходов со свинофермы нет с апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Свалка в Чалонге по состоянию на 18 сентября. Но хотя бы пожаров и запаха отходов со свинофермы нет с апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Свалка в Чалонге по состоянию на 18 сентября. Но хотя бы пожаров и запаха отходов со свинофермы нет с апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Свалка в Чалонге по состоянию на 18 сентября. Но хотя бы пожаров и запаха отходов со свинофермы нет с апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Свалка в Чалонге по состоянию на 18 сентября. Но хотя бы пожаров и запаха отходов со свинофермы нет с апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Свалка в Чалонге по состоянию на 18 сентября. Но хотя бы пожаров и запаха отходов со свинофермы нет с апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Свалка в Чалонге по состоянию на 18 сентября. Но хотя бы пожаров и запаха отходов со свинофермы нет с апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Группа Monsoon Garbage Thailand опубликовала фотографии свалки на другой стороне Chao Fa East Rd. от храма Wat Thai в воскресенье, 17 августа. Резонанс получился меньше, чем при публикации снимков из Рассады, но тоже был значительным.

Уже на следующий день мэр Чалонга Тханапорн Онгсантипхап и глава округа Мыанг-Пхукет Пхайрот Сриламун отправились проверять достоверность информации.

С собой делегация сразу взяла заранее распечатанное полотнище с предупреждением о запрете на свалку мусора, которое было установлено на шестах на пустыре. Расстояние от него до муниципалитета Чалонга – порядка 700 метров по прямой, до моря – менее 600 метров (см. карту).

Впрочем, в выступлениях для прессы, которые были распространены в интернете, мэр Онгсантипхап и господин Сриламун заявили, что следующим этапом будет не вывоз мусора, а разговор с владельцем земли. Из конкретных действий пока власти лишь запретили завоз новых отходов.

«Что касается уже имеющегося мусора, то нам нужно обсудить это с владельцем земли и найти решение, чтобы этот существующий мусор не создавал неудобств жителям района», – заявил господин Сриламун.

«От лица муниципалитета мы уже связались с человеком, отвечающим за территорию, который сообщил, что он свяжется с владельцам так быстро, как только возможно. Затем владельцев пригласят на совещание для планирования и поиска решений совместно с муниципалитетом Чалонга. Это связано с тем, что освещение ситуации в новостях отразилось на туристическом имидже Пхукета», – добавил госпожа Онгсантипхап.

В случае с мусором в трущобах Рассады, внимание к которому Monsoon Garbage привлекла в начале года, все было проще. На ситуацию обратил внимание Департамент морских и прибрежных ресурсов, так что уборка началась практически сразу же.

При этом сама свалка у Sun Palm Village не является секретом для местных властей. В частности, член управляющего комитета поселка Кхоктанод Прача Сримуанг перед камерами заявил, что нынешнее состояние участка – это прогресс по сравнению с тем, что было, когда там находилась свиноферма, сливавшая отходы в местный пруд, откуда они попадали в море. Свалка образовалась как раз на месте пруда, который засыпали строительным мусором.

Староста девятого мубана Чалонга Кокчай Сэ-Унг также подтвердил, что строительный мусор свозился на территорию целенаправленно «для подъема уровня поверхности». Он же упомянул и пожар, произошедший на этой территории в апреле.

Одновременно господин Сэ-Унг назвал фото Monsoon Garbage старыми, продемонстрировав похвальную осведомленность о состоянии свалки в своем районе.

«Я раздражен. СМИ могут сами увидеть, что сейчас здесь растут трава и деревья. То, что выглядит как плавающий в воде мусор, может на деле быть разными обломками и бетоном. Если снимать с дрона, то это может казаться пластиком, но это не он. И после апреля 2023 года здесь нет неприятного запаха. После приказа о закрытии пруда, никакого дурного запаха уже не было, не было грязи, не было слива отходов в окружающую экосистему, не было дыма, не было пожаров. Все это прекратилось в апреле 2023 года», – заявил староста без уточнения, как долго все вышеперечисленное продолжалось до наступления апреля.