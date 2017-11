Владельцев баров в Патонге вызовут в полицию для беседы о часах работы Полиция Патонга намерена вызвать владельцев развлекательных заведений для разъяснительной беседы по вопросу о разрешенных часах работы. Новости Пхукета 25 Сентября 2017 18:17:41 По закону заведения на Бангла-Роуд могут работать до 01:00 ночи. Во всех прочих частях Патонга – до полуночи. Фото: Марк Ноулс Как заявил The Phuket news шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет, решение побеседовать с владельцами баров было принять после того, как «было обнаружено», что некоторые заведения на Бангла-Роуд работают до 5 утра, тогда как по закону все они должны закрываться через час после полуночи. «Нужно повторить операторам развлекательных заведений, каковы разрешенные часы работы, после того как мы обнаружили, что многие из-них по-прежнему закрываются очень поздно», – заявил полковник Ораригадет корреспонденту The Phuket News в понедельник, 25 сентября. Полковник Ораригадет не стал называть заведения, владельцы которых будут приглашены в полицию, но намекнул, что беседа состоится в ближайшие дни. «Мы знаем, что действующие нормы законодательства негативно сказываются на их бизнесе, но мы должны делать свою работу. Мы вызываем их именно для того, чтобы вместе это обсудить и услышать их точку зрения», – добавил шеф полиции Патонга. Напомним, вопрос о часах работы баров и клубов Пхукета вернулся на повестку дня в конце января, когда полиция провела на Бангла-Роуд показательную операцию и добилась закрытия всех заведений в 01:00 ночи, как того требует законодательство. Вслед за этим местный бизнес пришел в администрацию провинции с петицией о создании на Бангла-Роуд особой развлекательной зоны, где заведения могли бы работать до 4:00 утра, и впервые администрация провинции просьбу поддержала, пообещав выступить в качестве посредника между Ассоциацией развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) и правительством в Бангкоке. Две недели спустя, 15 февраля, губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан направил в столицу официальный запрос на продление разрешенных часов работы баров и клубов на Бангла-Роуд до 4:00 утра. После этого глава провинции заявил, что хотел бы, чтобы аналогичные правила действовали и в пределах второй из развлекательных зон Пхукета – на Taina Rd. в Кароне. Как показал опрос, проведенный The Phuket News, читатели поддерживают идею продления часов работы заведений на Бангла-Роуд и хотели бы, чтобы администрация провинции пошла дальше по пути легализации развлекательных заведений, многие из которых сейчас работают в ночные часы незаконно.