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Владельцам дронов дали 90 дней на регистрацию устройств в NBTC

Телекоммуникационный регулятор дал владельцам дронов 90 дней на регистрацию принадлежащих им радиоуправляемых устройств.

Новости Пхукета

12 Октября 2017 10:52:02

Фото: Don McCullough / Flickr
Фото: Don McCullough / Flickr

Национальная комиссия по телекоммуникациям и телерадиовещанию (NBTC) обязала владельцев дронов зарегистрироваться, пригрозив в противном случае наказанием вплоть до пяти лет тюрьмы и 100 тыс. бат штрафа.

Как пишет Bangkok Post, приказ о необходимости зарегистрировать квадрокоптеры и другие подобные устройства был издан в среду, 11 октября. С этого же момента начался и отсчет 90-дневного периода, в течение которого должны быть зарегистрированы все дроны.

Регистрацию можно пройти в 22 офисах NBTC, в Управлении гражданской авиации Таиланда ААТ) и – как пишет Bangkok Post – в полицейских участках.

NBTC заинтересовалась регистрацией дронов, поскольку именно это ведомство отвечает за контроль над коммуникациями по радиочастотами, а дроны являются радиоуправляемыми устройствами. Для регистрации владелец дрона должен предоставить удостоверение личности, а также «серийный номер коммуникационного устройства и фотографии».

Для импорта дронов, как пишет Bangkok Post, также нужна предварительная регистрация в NBTC. Полеты незарегистрированных дронов с 11 октября запрещены.

«Люди должны понимать, что нельзя использовать незарегистрированные дроны, поскольку это нарушает Закон о радиокоммуникациях. Предусмотренное законом наказание – до пять лет тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тыс. бат», – заявил генеральный секретарь NBTC Такорн Тантаситх.

Отметим, что до приказа NBTC регистрацией дронов занимались Министерство транспорта и СААТ, однако у этих ведомств процесс шел очень медленно. Как заявил господин генсек NBTC, из 50 тыс. дронов в стране зарегистрированы были только 350.

Отметим, что Bangkok Post не уточняет, предусматривает требование NBTC какие-либо исключения. Ранее в Таиланде можно было свободно использовать дроны массой до 2 кг, не оснащенные устройствами для съемки с воздуха (подробнее см здесь). В этом случае не нужны были ни регистрация устройства, ни лицензия на управление «беспилотником».

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