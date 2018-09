Владельца бара в Патонге ищут по делу об убийстве В воскресенье, 5 августа, на Пхукете прошла пресс-конференция, посвященная резонансному делу об убийстве мужчины и женщины в Чонбури. Организатором преступления полиция считает 39-летнего бизнесмена из Патонга Панью Йинданга, владельца бара Pum Pui на Бангла-Роуд, где работала убитая женщина. Новости Пхукета 9 Августа 2018 14:01:00 Вместе с шефом полиции Патонга на пресс-конференции 5 августа выступил местный бизнесмен и глава Фонда развития Патонга Причавут Кисин (слева). Фото: Чутхарат Плерин 20-летняя Павина Намуанг и 21-летний Анатачай Джаритрум были расстреляны на парковке у холма Большого Будды в Паттайе 29 июля. По делу об убийству уже задержаны четыре человека, но считающийся организатором Панья Йинданг, по данным следствия, успел покинуть страну и сейчас скрывается в Камбодже. Тайские власти уже запросили у камбоджийских правоохранителей помощи в аресте подозреваемого. На пресс-конференции 5 августа шеф полиции Патонга Анотхай Джиндамани опроверг появлявшуюся в СМИ информацию о том, что Панью Йинданга уже задержали. Обыски в баре Pum Pui и в доме бизнесмена не принесли результатов по делу об убийстве, однако полицейские выяснили, что заведение господина Йинданга работало без лицензии. Полковник Джиндамани заявил, что бар Pum Pui будет закрыт. Кроме того, офицер подтвердил, что полиция возобновит работу над предыдущими делами в отношении ПаньиЙинданга, включая дело об убийстве, которое по неустановленной причине не приняла в производство местная прокуратура. Убийство было совершено в здании, предназначенном для проживания сотрудников Pum Pui. Там в ноябре прошлого года Панья Йинданг застрелил местного жителя Ампорна Суксавата на фоне некого личного конфликта. Полиция возбудила дело, собрала материалы и передала в прокуратуру, но «прокурор распорядился не передавать дело в суд» и вернул его в полицию Патонга. Так заявил на пресс-конференции полковник Джиндамани. «Высокопоставленное руководство полиции крайне заинтересовано в старых делах в отношении Паньи Йинданга с 2013 года, включающих дела о физическом насилии и торговле контрафактом, которые необходимо проверить. Особенно высок интерес к делам 2015 и 2017 годов, включающих открытие ночного клуба и убийство, а также к последнему делу», – заявил полковник Джиндамани. Офицер подчеркнул, что дело об убийстве Ампорна Суксавата расследовалось полицией Патонга до того, как он возглавил соответствующий полицейский участок. «Я занял этот пост уже после этого [возвращения дела в полицию прокуратурой]. Сейчас один из высокопоставленных начальников полиции отдал распоряжение перепроверить материалы. Впрочем, с решением прокурора об отказе в передаче дела в суд, мы ничего сделать не можем», – заявил полковник Джиндамани. В ходе своего выступления на пресс-конференции полковник коснулся и более общих вопросов, касающихся безопасности и соблюдения законов в Патонге. Затем офицер передал слово Причавуту Кисину, главе Pisona Group и сыну бывшего мэра Патонга. После смерти отца господин Кисин стал одним из самых заметных публичных лиц Патонга. Сейчас он не только руководит Pisona Group, но и возглавляет Фонд развития Патонга. На пресс-конференции он рассказал, что полиция города создала отдельный комитет для реализации «кампании по развитию стабильности, туризма и местного сообщества Патонга». Фонд господина Кисина будет задействован в соответствующей работе. «Фонд развития Патонга предоставил персонал для помощи полицейскому участку с общими вопросами. Цель проекта – развитие полиции Патонга, чтобы она отвечала всем стандартам и была образцом туризма в Таиланде», – заявил Причавут Кисин. Бизнесмен заявил, что Бангла-Роуд в Патонге – самая чистая и безопасная из подобных развлекательных зон в стране, а местная полиция работает лучше, чем в других местах. «В сравнении с другими пешеходными улицами Таиланда, Бангла-Роуд – образец туристического объекта. Возможно, она не лучшая в мире, но мы ищем способы сделать ее образцовой. По опыту посещения пешеходных улиц в Паттайе и Чианг-Мае я могу сказать, что Бангла-Роуд – лучшая в Таиланде в плане безопасности, чистоты и красоты. Кроме того, полиция, военные и органы безопасности на Пхукете с серьезностью подходят к соответствующему вопросу. Они всегда патрулируют Бангла-Роуд и эффективно помогают туристам, в сравнении с официальными лицами в других городах», – заявил Причавут Кисин. Стоит отметить, что господин Кисин и полковник Джиндамани упомянули на пресс-конференции и последний из инцидентов на Бангла-Роуд, где некий местный житель напал на туристов. Нарушитель спокойствия, по их словам, был оперативно задержан и ему были предъявлены обвинения. Примечательно, что мужчина оказался сотрудником все того же бара Pum Pui, о котором шла речь выше.