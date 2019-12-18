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Владельца автомастерской расстреляли из автоматов Калашникова в Транге

Вооруженные автоматическим оружие преступники расстреляли владельца автомастерской в провинции Транг. Мужчина в ходе нападения погиб, его супруга и один из сотрудников получили огнестрельные ранения.

Новости Пхукета

18 Декабря 2019, 11:37 AM
Владельца автомастерской расстреляли в Транге. Фото: Bangkok Post

Владельца автомастерской расстреляли в Транге. Фото: Bangkok Post

Нападение на владельца автомастерской Thawatchai Karnchang произошло в тамбоне Кхлонг-Панг после полуночи 18 декабря. Как пишет Bangkok Post со ссылкой на местную полицию, нападавшие с автоматами Калашникова устроили засаду у мастерской, дождались владельца Тхаватчая Клабкхана и открыли огонь по его, пока сотрудник мастерской открывал ворота.

От полученных ранений 53-летний мужчина скончался на месте. Его супруга Амха Клабкхан и работник Сомчай Саномной получили ранения и были госпитализированы, однако угроза их жизням отсутствует.

На месте происшествия были обнаружены 23 стреляных гильзы. При этом на водительской двери пикапа господина Клабкхана полицейские насчитали 19 пулевых отверстий.

В качестве возможной причины нападения полиция указала «деловой или личный конфликт». Также в публикации Bangkok Post указывается, что нападение было совершено в момент, когда погибший, его супруга и работник вернулись домой с похорон некого человека. Впрочем, в статье не говорится, может ли это быть как-то связано с нападением.

 

 

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