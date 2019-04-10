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Вкус улицы: Ресторан на берегу клонга Мудонг в гиде Мишлен

Инспекторам Мишлен не откажешь в пытливости ума. Иногда в поисках достойных ресторанов им приходится забираться в такие тайские дебри, где не ступала нога иностранца.

Роман Воробьев

15 Апреля 2019, 09:00 AM
Фото: facebook.com/mormudong

Фото: facebook.com/mormudong

Фото: facebook.com/mormudong

Фото: facebook.com/mormudong

Фото: facebook.com/mormudong

Фото: facebook.com/mormudong

Фото: facebook.com/mormudong

Фото: facebook.com/mormudong

Изначально гид Мишлен задумывался в помощь путешественникам-автомобилистам и содержал информацию обо всех местах, которые могут понадобиться водителю в незнакомой местности. Сейчас этот гид – самый влиятельный из ресторанных рейтингов планеты, но его составителям по-прежнему приходится забираться в удивительную глушь в поисках открытий. Один из примеров – появление в свежей версии гида ресторана Mor Mu Dong (Доктор Мудонг), расположенного на берегу одноименного пхукетского канала. При этом подъезжать к заведению нужно со стороны Soi Palai, и узкая дорога через «живописные» пустыри и помойки даже не намекает, что в ее конце может быть что-то достойное внимания. Скорее наоборот.

Впрочем, инспекторы Мишлен этот путь проделали и нанесли клонг Мудонг на гастрономическую карту планеты. В Красном гиде ресторан находится в категории «Уличная кухня» с отметкой Bib Gourmand – выбор инспектора по соотношению цены и качества. Что же покорило прожженых гастрономов на берегу клонга Мудонг? Здесь вас ждет еще один сюрприз. Красный гид рекомендует забраться в один из глухих уголков Чалонга ради макрели «пла ту». Да, именно той самой макрели, которой завалены все тайские базары и которая заслуженно считается главной едой бедняка в этих краях страны. Вот только готовят макрель в Mor Mu Dong по одному из лучших рецептов.

Рыба осторожно вскрывается со стороны живота, после чего из нее вынимается мясо вместе с костями. Кости выбрасываются, а разобранное на кусочки филе перемешивается с карри-пастой и помещается внутрь. После этого рыбу жарят в масле до образования хрустящей корочки и подают. Называется блюдо «пла ят сай», то есть просто «фаршированная рыба». И именно она покорила гурманов Мишлен.

Также в Mor Mu Dong можно попробовать другую южную классику с морским акцентом. Сам ресторан рекомендует чили-пасту с креветками «нам прик кунг сиаб», считающуюся одним из фирменных блюд Пхукета. В определенные дни в ресторане есть превосходные ракушки (если у местных рыбаков был превосходный улов), которые просто готовятся на пару, чтобы сохранить их естественный вкус. Также фирменным блюдом считается цельная рыба с лаймом, которую ресторан готовит не как везде, а по некому секретному рецепту. И, разумеется, в наличии есть собственная версия том яма, который готовят с листьями лампенга.

У ресторана Mor Mu Dong предсказуемо нет вебсайта, а страница на Facebook (facebook.com/mormudong) целиком на тайском языке. Зато на ней точно указано местоположение заведения. Телефон: 088 766 1634.

 

 

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