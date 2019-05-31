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Вкус улицы: Кхао том хэнг в кафе Go Benz

Продолжаем изучать пхукетские кафе, удостоившиеся упоминания в гиде Мишлен. Сегодня очередь Go Benz.

Роман Воробьев

2 Июня 2019, 11:00 AM
Фото: Наттапат Туароб

Фото: Наттапат Туароб

Несколько лет своей пхукетской жизни я прожил на южных окраинах Пхукет-Тауна, и мой регулярный маршрут с работы домой пролегал по Patiphat Rd. и Chao Fa East Rd. Практически в первую же поездку мое внимание привлек небольшой ресторанчик, находящийся на углу Patiphat Rd. и Ranong Rd., но все попытки заглянуть в него раз за разом терпели крах. В скромном заведении просто не было свободных мест.

Листая свежий гид Мишлен по Таиланду, я увидел это заведение и, в принципе, не удивился. Как раз для таких мест – простых, недорогих, но при этом примечательных – в гиде есть специальная отметка Bib Gourmand. И именно ее получил ресторанчик Go Benz, в который я недавно все-таки прорвался.

Меню Go Benz состоит из полудюжины блюд, и местные жители сходятся во мнении, что главное из них – кхао том хэнг. Название звучит как оксюморон (как жидкая рисовая каша может быть сухой?), но вполне отражает название. Рис с мясом в Go Benz подают в одной миске, а бульон к нему – в другой. Если вы любите свиные субпродукты (печень, сердце и так далее), то смело заказывайте этот местный хит в том виде, в котором он покорил тайцев. Если же субпродукты не ваш выбор, то альтернативой могут стать свиные ребрышки. В любом случае стоит зайти в Go Benz и узнать, чем он заслужил место в гиде Мишлен. Благо, обойдется это в сотню бат вместе с напитками.

Ресторан Go Benz работает с 19:00 и до поздней ночи. Страница заведения в сети – Facebook.com/GoBenzPhuket.

 

 

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