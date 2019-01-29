Вкус улицы: Историческая лапша из гида Мишлен

В свежий выпуск красного гида «Мишлен» попали многие из знаковых для жителей Пхукета ресторанов с ценами от 50 бат. Сегодня – очередное из них.

Новости Пхукета

3 Марта 2019, 12:00 PM

Фото: Mee Ton Poe / Facebook

В прошлом номере «Новостей Пхукета» мы начали рассказывать о пхукетских кафе и ресторанах, удостоившихся упоминания в красном гиде «Мишлен». В качестве первого заведения мы выбрали местечко под названием Roti Taew Nam в Пхукет-Тауне, фирменным блюдом которого являются блинчики роти с карри. Сегодня – очередь еще одного знакового блюда и знакового заведения. Речь, как некоторые уже, наверное, догадались, о Mee Ton Poe и хоккиенской лапше. В гиде «Мишлен» заведение удостоилось отметки The Plate.

Mee Ton Poe – скромно выглядящее тайское кафе с нескромной историей, насчитывающей более 70 лет. Сейчас на кухне Mee Ton Poe готовит уже третье поколение членов семьи Лим Чу. Вернее, правильные было бы говорить не о кухне, а о кухнях. В красном гиде «Мишлен» упомянут Mee Ton Poe на Phuket Rd. в Пхукет-Тауне, но у ресторана есть еще два филиала – в Кату (у АЗС Caltex) и в Таланге (неподалеку от Makro и Tesco Lotus).

Главное блюдо в Mee Ton Poe – хоккиенская лапша в пхукетском стиле. Вместе с китайскими переселенцами рецепт этой лапши распространился по всей Юго-Восточной Азии, но в разных странах блюдо готовят по-разному. Пхукетская версия отличается тем, что лапша подается с большим количеством соуса, которого становится еще больше, если попросить повара добавить в блюдо яйцо. Пожалуй, именно жидкий яичный желток и составляет главную изюминку пхукетской версии «пад ми хоккиен».

Еще одна интересная особенность этого пхукетского блюда – сочетание в одной миске мяса и даров моря. Как правило, лапша подается с кусочками свинины, рыбными шариками и креветками либо кальмарами. Традиционная овощная компонента – стебли и листья растения кале, также известного под именем «китайской брокколи», хотя на капусту совершенно не похожего.

Надо отметить, что Mee Ton Poe не является рестораном одного блюда. Во-первых, лапши в меню сразу несколько видов. Во-вторых, в заведении можно попробовать и другую пхукетскую классику иностранного происхождения. К примеру, шашлычки сатэ там тоже выше всяких похвал.

Ресторан Mee Ton Poe в Пхукет-Тауне находится на Phuket Rd. у кольцевой развязки со знаменитой часовой башней. Страница заведения в Facebook – www.Facebook.com/MeeTonPoe.