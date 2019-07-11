Вкус истории: Ужин в атмосфере старого Пхукета на мысе Панва

Panwa House – это не просто ресторан тайской кухни, и не просто колониальный особняк. Panwa House – это история во плоти, сохраненная в архитектуре и интерьерах, вкусах и ароматах, морском бризе и белоснежном песке. Это первозданный кусочек пхукетской старины на мысе Панва.

Эми Брайэнт

Первым владельцем этого дом был местный фермер, владелец плантации кокосовых пальм. Вплоть до почтенного возраста в 80 лет он лично занимался сбором урожая и его продажей. А потом решил, что пора все-таки отдохнуть и продал все кокосы разом – вместе с плантацией и особняком. Новый же владелец разумно рассудил, что не стоит отдавать такую красоту под сельское хозяйство, и вот уже более 30 лет бывшая плантация – это часть Cape Panwa Hotel, одного из старейших люксовых отелей на острове.

История в Panwa House, кажется, остановилась. В особняке – все те же старинные португальские изразцы «азулежу», та же китайская мебель из тикового дерева, покрытые слоем пыли книги и журналы, шкафы с загадочными стеклянными емкостями, винтажные вазы и ковры.

В двух шагах от террасы – все тот же пляж и шепчущее волнами Андаманское море, а с другой стороны – пышная тропическая зелень, в которой притаились виллы Cape Panwa Hotel. Даже добираться до особняка нужно на старинном фуникулере, который, поскрипывая, неспешно ползет к морю.

Благодаря своей аутентичности, Panwa House весьма интересует режиссеров фильмов, сериалов, музыкальных клипов и, конечно, рекламы. Особняк можно увидеть в мини-сериале Tsunami: The Aftermath производства HBO и в драме The Impossible, номинированной на «Оскар» и «Золотой глобус». И сериал, и полнометражный фильм посвящены азиатскому цунами 2004 года, что, возможно, объясняет, почему создателям было разрешено вести съемку в Panwa House. Большинство обычных запросов владельцы отклоняют.

Если на дворе низкий сезон, а вы приехали в Panwa House пораньше, то может оказаться, что других посетителей в особняке не будет. Не упускайте эту уникальную возможность пройтись по живому музею, перед тем, как расположиться в кресле на террасе, закрыть глаза и представить себя оловянным магнатом китайского происхождения, французским дипломатом в Сиаме или тем самым фермером, построившим этот дом.

Ну а открыв глаза, приступайте к изучению меню. Благо, еда в ресторане на Панве так же аутентична, как и все остальное. Помимо отдельных блюд, ресторан предлагает два дегустационных сета, и начать знакомство с кухней Panwa House, пожалуй, лучше с одного из них. Первый сет – бангкокский, второй – южный. Выбирайте на свой вкус.

Сеты состоят из пяти блюд каждый. Еда подается в изысканном китайском фарфоре на ротанговом подносе. Бангкокское ассорти открывает том ям с морепродуктами. Следующее блюдо – красный карри с уткой-гриль, в составе которого неожиданно обнаруживаются виноградинки и кусочки ананаса. Карри сменяется салатом из хрустящей ипомеи c соусом из креветок и курицы в отдельной мисочке. За ними же на сцену выходят финальные актеры – курица в листьях пандана с кунжутным соусом и креветочные оладьи тод ман кунг. Естественно, порядок блюд указан произвольно, поскольку подается все одновременно. Ничего не мешает начать с закусок, которые перечислены в списке последними, а завершить трапезу карри и том ямом.

Как вы видите, вкусы бангкокской тарелки вполне классические. Если же вы готовы к чему-то более резкому и неожиданному, то ваш выбор – тарелка южная. Начнем с того, что том ям в ней уступает место гэнг сому с рыбой и побегами бамбука. Сложно описать сочетание вкусов этого острого, кислого и пряного супа/карри. Пожалуй, стоит один раз попробовать, чтобы понять, нравится ли он лично вам.

Следующий пункт в меню – стир-фрай из краба с желтым карри-порошком. Похожее карри было официально выбрано фирменным блюдом Пхукета в 2015 году, но в Panwa House решили включить в дегустационный сет не карри, а стир-фрай.

Два финальных блюда порадуют поклонников креветок по-тайски. В качестве закусочных опций шеф-повар предлагает попробовать тигровую креветку во фритюре с тамариндовым соусом и фирменную пхукетскую чили пасту нам прик кунг сиеб с овощами. Наконец, финальный аккорд – обжаренная в кипящем масле рыба с лемонграссом.

Когда вы определились с сетом, остается последнее. Поднять бокал чего-нибудь прекрасного и произнести тост за очередное столетие Panwa House. Да пребудет он на Пхукете вечно.

Ресторан Panwa House принимает гостей с 18:30 до 22:00 вечера, в низкий сезон заведение закрыто по понедельникам. Сет-меню доступны ежедневно. Сайт ресторана: capepanwa.com/panwahouse, эл. почта: reservations@capepanwa.com, телефон: 076 391 123-5.