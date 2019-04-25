Визы по прибытию останутся бесплатными до конца октября

Кабмин Таиланда решил продлить период бесплатного оформления туристических виз по прибытию. Визы данного типа останутся бесплатными до конца октября.

Новости Пхукета

25 Апреля 2019, 10:03 AM

Фото: Bangkok Post

Кабинет министров Таиланда одобрил очередное продление срока бесплатного оформления туристических виз по прибытию обладателям паспортов Андорры, Бутана, Болгарии, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Маврикия, Папуа – Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана.

Как пишет Bangkok Post, решение о продлении льготного периода до 31 октября 2019 года было принято на заседании кабинет министров 24 апреля. В публикации издания отмечается, что решение было принято, чтобы «не допустить экономического спада в период формирования нового правительства после мартовских выбор».

Обычный размер сбора за визу по прибытию составляет 2 тыс. бат. В публикации Bangkok Post отмечается, что из-за продления льготного периода Королевство недополучит 2,95 млрд бат, однако эту сумму должен с лихвой компенсировать рост турпотока, который должен сгенерировать 104,6 млрд бат туристической выручки.

Иммиграционное бюро Таиланда уже подтвердило, что в предыдущие месяцы отмена визового сбора действительно стимулировала турпоток. Согласно данным ведомства, за период с 15 ноября (момент отмены сборов) по 31 марта Королевство приняло 3,58 млн иностранцев, что на 83% выше показателя за аналогичный период предыдущего года, зафиксированного на уровне 1,67 млн.

Также в тайском правительстве надеются, что продление льготного периода поможет туристическому бизнесу легче преодолеть низкий сезон.

Отметим, что отмена сборов за визы по прибытию нацелена прежде всего на Китай. Эта страна является лидером по турпотоку в Королевство, но безвизового режима между КНР и Таиландом нет.

При этом для туристов из ряда перечисленных в начале статьи стран продление льготного периода уэе не актуально, поскольку в середине апреля Таиланд в одностороннем порядке предоставил им 30-дневный безвиз. Речь идет об обладателях паспортов Украины, Литвы, Латвии, Андорры, Маврикия, Мальдив и Сан-Марино.

В общей сложности право на безвизовое посещение Таиланда с туристическими целями имеют обладатели паспортов 55 стран и территорий, включая Российскую Федерацию.