Вирусологи ожидают две волны COVID-19 в 2023 году в Таиланде

Количество случаев COVID-19 в Таиланде стабильно снижается и соответствующий тренд останется в силе на ближайшие месяцы, однако в 2023 году страну ждут две новые волны заражений коронавирусной инфекцией. Такой прогноз озвучил доктор Йонг Пувораван, возглавляющий Центр передовых технологий в клинической вирусологии при Университете Чулалонгкорна (Chulalongkorn University).

Новости Пхукета

20 Сентября 2022, 10:16 AM

Вакцинация против коронавируса в Бангкоке. Фото: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post

Свой прогноз доктор Пувораван озвучил на Facebook, при этом, как отмечает Bangkok Post, ранее в этом году специалисту-вирусологу уже удавалось успешно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом в стране.

По словам эксперта, следующая волна заражений придется на январь-март 2023 года, однако вспышка болезни не будет жесткой. После марта последует очередной спад, а затем стоит ожидать второй волны 2023 года, которая придется на июнь-сентябрь. При этом и в данном случае число заражений будет меньше, чем в 2022 году.

На фоне своего прогноза доктор Пувораван настоятельно рекомендовал лицам из группы риска (включая престарелых) сделать не менее четырех уколов вакцины, а здоровым взрослым в возрасте до 60 лет – не менее трех. Это должно защитить от тяжелого течения болезни в случае, если заражение все же случится.

Одновременно тайские специалисты из Центра медицинской геномики при больнице Ramathibodi Hospital продолжают следить за появлением новых штаммов коронавируса. В частности, недавно они зафиксировали в Таиланде второй случай заражения новым штаммом BA.2.75.2 (очередным субвариантом «омикрона»). Штамм BA.2.75.2 эволюционировал из BA.2.75, который начал распространяться в Индии в мае и показал больше мутаций, чем любой другой штамм COVID-19 в стране.

Впрочем, специалисты говорят, что оснований для паники нет. Пока люди соблюдают всем известные меры предосторожности, нет оснований полагать, что новый субвариант заместит доминирующие в Таиланде BA.4.6 и BA.5, спровоцировав по-настоящему большую волну, как это сделал оригинальный «омикрон».

Также выявление нового штамма не должно помешать запланированной на октябрь смене классификации COVID-19 с «опасного передающегося заболевания» на «передающееся заболевание, требующее наблюдение». В частности, уверенность в этом выразил представитель партии Palang Pracharath Тханакорн Вангбунконгчана.

Говоря о планах Минздрава понизить уровень угрозы COVID-19, он подчеркнул, что число пациентов с коронавирусом в больницах сокращается, а Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) принимает меры по расширению возможностей внебольничного лечения коронавируса. В частности, центр принял решение разрешить аптекам продажу противовирусных препаратов пациентам c COVID-19 по рецептам.

В понедельник, 19 сентября, Министерство здравоохранения сообщило о 242 новых госпитализациях людей с коронавирусной инфекцией за предыдущие 24 числа по всей стране. Скончались от болезни 11 пациентов.