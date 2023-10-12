Виновником черной воды на Сурине объявлен насос на очистных сооружениях

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) провел инспекцию для установления причины потемнения воды в канале, впадающем в море на пляже Сурин. Информация о черной воде подтвердилась, но, как заверили официальные лица, слива нечистот или иного внешнего загрязнения не было. Вода в канале потемнела из-за ила, который начал попадать в насос со дна пруда с чистой водой на очистных сооружениях.

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Канал на Сурине снова начал сливать в море черную воду в конце прошлой недели, но прекратил, когда на очистных сооружениях поправили насос. Фото: Monsoon Garbage

Канал на Сурине снова начал сливать в море черную воду в конце прошлой недели, но прекратил, когда на очистных сооружениях поправили насос. Фото: Monsoon Garbage

Канал на Сурине снова начал сливать в море черную воду в конце прошлой недели, но прекратил, когда на очистных сооружениях поправили насос. Фото: Monsoon Garbage

Канал на Сурине снова начал сливать в море черную воду в конце прошлой недели, но прекратил, когда на очистных сооружениях поправили насос. Фото: DMCR

Канал на Сурине снова начал сливать в море черную воду в конце прошлой недели, но прекратил, когда на очистных сооружениях поправили насос. Фото: DMCR

Канал на Сурине снова начал сливать в море черную воду в конце прошлой недели, но прекратил, когда на очистных сооружениях поправили насос. Фото: DMCR

Канал на Сурине снова начал сливать в море черную воду в конце прошлой недели, но прекратил, когда на очистных сооружениях поправили насос. Фото: DMCR, Monsoon Garbage

Сообщение о черной воде в канале, протекающем через поселок Сурин и впадающем в море на одноименном пляже, было опубликовано группой Monsoon Garbage в понедельник, 9 сентября. Группа разместила в Facebook несколько снимков с текущим через пляж черным потоком.

На следующий день сотрудники DMCR отправились на выездную инспекцию в поселке Сурин. По итогам проверки официальные лица заявили, что загрязнение канала имелось, но не нечистотами, а илом из пруда, где вода отстаивается после прохождения через очистные сооружения.

«Официальные лица отправились в указанный район, провели проверку фактов и опросили местных жителей. Было установлено, что входная труба насоса в пруду на водоочистных сооружения административной организации Чернг-Талей опустилась слишком глубоко. В результате этого в систему начало засасывать ил со дна», – говорится в публикации DMCR.

В административной организации заявили, что уже устранили проблему, отметила пресс-служба DMCR. Ведомство также опубликовало фотографии, сделанные во время инспекции 10 октября. На них вода в канале, впадающем в море на пляже Сурин, уже прозрачная.