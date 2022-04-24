Винни-змеелов: Пхукетский спасатель Винсент Моделл и его работа

Волонтер Винсент Моделл добровольно несет службуна страже спокойствия жителей и гостей Пхукета уже более восьми лет. За это время он попробовал сразу несколько ролей на этом достойном уважения поприще – был и волонтером восьмого регионального командования полиции, и спасателем Thai Rescue Ambulance Service. Впрочем, большинство людей знают его как змеелова, the snake guy.

Новости Пхукета

Винсент Моделл готов помочь тем, у кого возникла шипящая проблем. Звоните по номеру 080-8648092.

Винсент Моделл готов помочь тем, у кого возникла шипящая проблем. Звоните по номеру 080-8648092.

Винсент Моделл готов помочь тем, у кого возникла шипящая проблем. Звоните по номеру 080-8648092.

Винсент Моделл готов помочь тем, у кого возникла шипящая проблем. Звоните по номеру 080-8648092.

Если кому-то нужен пример, насколько иностранец может стать частью тайского общества, то Винсент – это как раз яркий образец человека, называющего Пхукет домом и относящийся к нему как к дому. Ведь у любого жильца есть не только права, но и обязанности.

Сложно найти уголок Пхукета, куда за последние пять лет не вызывали Винсента в его амплуа ловца змей. У него на счету уже более 230 пойманных (или, правильнее сказать, спасенных) пресмыкающихся, среди которых моноклевые и королевские кобры, а также многочисленные питоны. Дом или сад, машина или мотоцикл – змея может заползти, куда угодно. А Винсент может помочь решить шипящую и извивающуюся проблему.

О начале своей карьеры змеелова Винсент говорит следующее: «Это было, пожалуй, четыре или пять лет назад. Я был на дежурстве вместе с командой парамедиков Thai Rescue Ambulance и мы получили вызов из Патонга. Я спросил, что нам предстоит делать и полученный ответ переваривал пару минут. Оказалось, что мы будем ловить крупную змею. Это был мой первый опыт со змеями, я буквально остолбенел. Когда моя тайская команда входила в здание, я плелся позади всех».

Как вспоминает Винсент, змея оказалась сетчатым питоном – не ядовитым, но весьма агрессивным в самообороне представителем пресмыкающихся. Кроме того, именно сетчатый питон является самой длинной змеей в мире.

«Тогда я решил, что мне необходимо больше узнать о змеях. Мне нужны были знания об этих удивительных созданиях. Последние три или четыре года я изучал из поведение, пытался понять самых распространенных змей, на отлов которых могут вызвать на Пхукете», – говорит Винсент.

«Я изучал моноклевых кобр, королевских кобр и питонов. Эти три вида – самые распространенные в моей работе. Около 100 спасенных мной змей были именно моноклевыми кобрами», – добавляет спасатель-змеелов.

Прошли годы, и когда речь идет о том, чтобы зайти в дом со змеей, Винсент уже не держится в хвосте работающей на задании группы. Сейчас он уже специалист, на которого полагаются прочие спасатели.

«Сейчас уже совсем другая история. Тайская команда, когда возможно, вызывает меня на отлов змеи просто потому, что, когда возможно, я использую крюки и другие инструменты, не создающие проблем спасаемому пресмыкающемуся или создающие их по минимуму», – говорит Винсент.

«В отличие от большинства людей, я не боюсь змей. Я научился уважать их, а с уважением работать с ними намного проще», – добавляет он.

Недавно Винсент пошел еще дальше и зарегистрировал на Пхукете благотворительную организацию по своему профилю.

«Наш план относительно организации – оказывать разные услуги по спасению животных. Конечно, мы специализируемся на отлове змей, но хотим использовать свои ресурсы, чтобы помогать другим организациям», – объясняет Винсент.

«В последний раз нас вызвала ветеринарная клиника Hug Me, чтобы мы помогли извлечь труп собаки из канализационной системы. Наша подготовка и ресурсы позволили достать собаку, чтобы женщина, которая ее подкармливала, смогла ее похоронить», – рассказывает спасатель.

Винсент говорит, что волонтеры его организации будут получать подготовку по работе с разными животными, чтобы отлов и спасение были безопасным и для спасателя, и для спасаемого.

«Мы также планируем проводить занятия для местных спасательных организаций по безопасной и аккуратной работой со змеями, чтобы не страдали ни спасатели, ни пресмыкающиеся», – делится планами змеелов.

Регистрацию благотворительной организации Винсент оплатил из своего кармана, но опыт других подобных структур показывает, что денег никогда не хватает на все проекты, которые хочется реализовать.

«Мы будем служить обществу изо всех сил, наличие зарегистрированной организации просто сделает работу легче», – говорит Винсент.

Если вы готовы помочь, свяжитесь с Винсентом Моделлом по телефону 080-8648092.