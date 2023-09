«Вила вилат». Выставка о кошках в тайской жизни проходит в Бангкоке

Почему «жестокие» тайцы «отрубают кошечкам хвостики?» – недавно спросили в популярной русскоязычной группе в Facebook. А если хвост на месте, то почему он тонкий и изогнутый, словно для того, чтобы вешать на него дамские украшения? И почему тайские уличные кошки совсем не похожи на европейских по внешнему виду и даже поведению? На все эти и многие другие вопросы можно попробовать получить ответы в Национальной библиотеке Таиланда, где с августа проходит выставка Wilar Wilas: The Journey of a Cat in the Thai Way of Life. Посвящена она, как несложно догадаться, кошкам в тайской культуре и всему, что с ними связано.

Роман Воробьев

Посвященная кошкам выставка «Вила вилат» будет проходить в National Library of Thailand до конца ноября. Фото: Department of Fine Arts

Хотя догадаться только по названию может быть как раз сложно, поскольку слова «вила» и «вилат» не самые употребительные. Даже Google Translate при переводе туда-обратно сбивается на привычное «мэу суай», ведь речь именно о них – о «прекрасных кошках». На открытие выставки, которая продлится в Бангкоке до конца ноября, приезжал заместитель директора Департамента изящных искусств, входящего в Министерство культуры Таиланда. От лица библиотеки присутствовала ее глава, а также руководители Отдела национальных архивов и Офиса литературы и истории. Все эти структуры были вовлечены в организацию события. Дело в том, что свой рассказ о роли кошки в жизни тайцев организаторы выставки решили начать с самого начала, когда тайцев-то никаких не имелось, земля была пуста и безвидна, и дух божий носился над водою. Но потом был день шестой, появилось семейство кошачьих, и жизнь потихоньку начала налаживаться. Без кота – жизнь не та, а с котом – совсем другое дело. «Сменная выставка «Вила Вилат: Путешествие кошки в тайкой жизни» рассказывает историю кошек, животных, которые с давних пор живут вместе с тайским обществом. Выставка также повествует о традициях, верованиях, образе жизни и культуре тайского народа», – говорится в анонсе Министерства культуры, щедро приправленном фотографиями с новой выставки. «В экспозиции собраны обычные и электронные книги, старинные документы, картины и рисунки, фотографии, фонограммы, музыкальные композиции и мультимедийные материалы, имеющие отношение к кошкам», – перечисляет Департамент изящных искусств. Вся выставка разделена на четыре секции – основную экспозицию и четыре тематических уголка, что в кошачьем контексте звучит уютно и мило. Впрочем, начнем с основной части. След лапы в истории Знакомство с выставкой следует начать с ее исторической части, рассказывающей о том, как семейство кошачьих (то есть «вила», или «вилан», или даже «пхилан») жило с людьми в разные эпохи. Начинается все с древнеегипетской цивилизации, затем фокус переключается на Древний Рим, следом – на средневековую Европу, а затем – на Китай, Японию и Таиланд. Органичное развитие исторической темы – раздел, посвященный тайским верованиям, культуре и традициям, имеющим отношение к кошкам. В частности, именно здесь можно узнать о кошачьих ритуалах при рождении ребенка или на новоселье. Кошкам в жизни Королевской семьи посвящена отдельная часть экспозиции. На фотографиях с открытия выставки виден стенд с портретом Принцессы Сириндхорн и другими членами королевской семьи. О старинных породах кошек Сиама можно узнать в секции древних манускриптов, где гостям предлагают ознакомиться с «17 типами хороших кошек» из трактата, который написал Сомдет Пхра Пхуттхачан Буддхасорнматхера. Сейчас тайцы выделяют порядка шести-семи главных тайских пород кошек. Переходя к современность, организаторы рассказывают о важным кошачьих праздниках в современном мире, таким как День черного кота (в Таиланде черный кот не считает приносящим несчастья) и даже День объятий со своим котом. Экспозиция завершается разделом о кошках в современной жизни, включая популярную культуру – от кошачьих кафе и музыке для котов до кошек-знаменитостей. Упомянутые выше три «уголка» – это уголок древних документов (включая редки книги и музыкальные записи о кошках», читательский уголок (там можно спокойно почитать понравившуюся книгу о хвостатых, ведь дело все-таки в библиотеке) и уголок современных кототехнологий с электронными книгами, компьютерными играми и музыкой о кошках. Выставка доступна ежедневно вплоть до конца ноября во втором корпусе National Library of Thailand. Посещения нет только в дни государственных праздников, часы работы – с 9:00 и до 16:30.

17 Сентября 2023, 10:07 AM