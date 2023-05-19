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Vietjet запустила прямые рейсы Пхукет-Ханой

Вьетнамская авиакомпания Vietjet запустила анонсированные в апреле прямые ежедневные рейсы по маршруту Пхукет-Ханой. Первый самолет из Вьетнама совершил посадку на острове 19 мая, пассажиров на выходе из гейта встречал вице-губернатор Данай Сунантарод.

Новости Пхукета

20 Мая 2023, 09:00 AM
Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: AoT Phuket

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: AoT Phuket

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: AoT Phuket

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: AoT Phuket

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: AoT Phuket

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: AoT Phuket

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: AoT Phuket

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: AoT Phuket

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: AoT Phuket

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: AoT Phuket

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: Vietjet

Лоукостер Vietjet начал летать по маршруту Пхукет-Ханой. Цены начинаются от 2,3 тыс. бат и 3,4 тыс. бат. Фото: Vietjet

Вьетнамский лоукостер Vietjet был еще до коронавируса хорошо известен в Таиланде благодаря дружественной ценовой политике, наличию актуальных маршрутов в соседнюю страну и, среди прочего, смелой рекламе с легко одетыми бортпроводницами.

После пандемии перевозчик еще больше укрепил позиции: Thai Vietjet является одним из лидеров на внутреннем рынке, а материнскиая Vietjet возобновляет старые и открывает новые международные рейсы.

Сперва лоукостер начал летать на Пхукет из Хошимина в южном Вьетнаме, а с 19 мая 2023 года открыл прямое авиасообщение с Ханоем в северной части страны. Кроме того, компания предлагает рейсы в разные вьетнамские города из Бангкока, а также рейс в Хошимин из Чианг-Мая.

Рейсы на направлении Ханой-Пхукет ежедневные. Вылет из Вьетнама – в 11:35, посадка на Пхукете – в 14:40. Обратный рейс с Пхукета вылетает в 15:45 и садится в Ханое в 18:35. Оба города находятся в одной часовой зоне.

Маршрут обслуживается лайнерами Airbus A320. На первом рейсе на Пхукете прилетели чуть больше 90 человек, однако в дальнейшем ожидается более полная загрузка.

Для живущих на Пхукете иностранцев Ханой может быть интересен не только как туристическое направление, но и для решения визовых вопросов, поскольку в городе находится посольство Таиланда во Вьетнаме.

Есть в Ханое и посольство РФ, так что для россиян город может быть актуален для замены паспорта, если очередь на ожидание в российском посольстве в Таиланде слишком долгая. Также Вьетнам входит в число стран, которые формально работают с российской платежной системой МИР, однако на практике оплата товаров картами МИР и снятие наличных с них затруднены.

Билеты в Ханой в среднем стоят дороже, чем в Куала-Лумпур, ближайшее зарубежное направление для решения визовых задач. Впрочем, есть и выгодные варианты. На сайте Vietjet сейчас имеются предложения на перелет Пхукет-Ханой по цене в 2,3 тыс. бат, обратно – 3,4 тыс.

 

 

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