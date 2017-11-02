VietJet запускает прямой рейс Пхукет-Хошимин

Рейсы по маршруту Пхукет-Хошимин будут совершаться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

12 Ноября 2017 14:00:00

Фото: VietJet.com

Лоукостер VietJet Air объявил о запуске двух новых международных рейсов. С 12 декабря авиакомпания начнет летать из Хошимина в Чианг-Май, а с 15 декабря – на Пхукете. Выполняться полеты будут на аэробусах А320.

Рейсы по маршруту Хошимин-Пхукет будут совершаться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Хошимина – в 10:15 утра, прибытие на Пхукет – в 12:10 (время местное). Обратный рейс будет отправляться с Пхукета в 13:05. Посадка в Хошимине – в 15:10.

Рейсы в Чианг-Май будут совершаться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Хошимина – в 11:35, посадка в Чианг-Мае – в 13:30. Обратный рейс будет отправляться в 14:20. Посадка в Хошимине – в 16:25.

Сейчас в расписании VietJet есть два международных рейса из Таиланда (Бангкок-Ханой и Бангкок-Хошимин), а также три внутренних (Бангкок-Чианг-Май, Бангкок-Пхуке и Пхукет-Чианг-Рай). Также вьетнамский лоукостер планирует запустить прямые рейсы из Бангкока в Чианг-Рай.