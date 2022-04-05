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Вичит выходит на борьбу с комарами

Муниципалитет Вичита предупредил, что с 5 по 8 апреля муниципальные служащие будут проводит дезинсекцию в местах возможного размножения комаров.

Новости Пхукета

5 Апреля 2022, 11:00 AM
Изображение: Муниципалитет Вичита

Изображение: Муниципалитет Вичита

Обработка для уничтожения комаров будет проходить с 4:30 до 6:00 утра. Муниципалитет приносит извинения за возможные неудобства и просит отнестись с пониманием.

Дезинсекция будет проводиться для уничтожения комаров, разносящих лихорадку денге. Пик этого заболевания обычно приходится на месяцы так называемого низкого сезона, начинающегося с мая.

Уничтожение комаров – самая надежная защита от денге, поскольку специфического лекарства от лихорадки до сих пор не создано, а единственная разработанная вакцина является слишком дорогой.

До пандемии коронавируса власти Таиланда ежегодно разворачивали большую кампанию по информированию населения о лихорадке денге перед каждым сезоном дождей. Сейчас соответствующая работа проводится в меньшем масштабе.

 

 

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