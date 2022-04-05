Вичит выходит на борьбу с комарами

Обработка для уничтожения комаров будет проходить с 4:30 до 6:00 утра. Муниципалитет приносит извинения за возможные неудобства и просит отнестись с пониманием.
Дезинсекция будет проводиться для уничтожения комаров, разносящих лихорадку денге. Пик этого заболевания обычно приходится на месяцы так называемого низкого сезона, начинающегося с мая.
Уничтожение комаров – самая надежная защита от денге, поскольку специфического лекарства от лихорадки до сих пор не создано, а единственная разработанная вакцина является слишком дорогой.
До пандемии коронавируса власти Таиланда ежегодно разворачивали большую кампанию по информированию населения о лихорадке денге перед каждым сезоном дождей. Сейчас соответствующая работа проводится в меньшем масштабе.