Вице-губернатор: Сотрудники возвращающегося к работе бизнеса должны быть привиты

Сотрудники компаний сферы услуг, чья работа предполагает телесный контакт с клиентами или просто близкую дистанцию, должны быть вакцинированы, чтобы иметь возможность работать. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор Пияпонг Чувонг по следам вступления в силу приказа, разрешившего 17 категориям бизнеса вернуться к работе с 1 июня.

Новости Пхукета

2 Июня 2021, 09:00 AM

Фото: Official COVID-19 Information Center Phuket

Господин Чувонг отметил, что многие из категорий бизнеса, которым было разрешено возобновить работу, предполагают близкий контакт сотрудника и клиента (к примеру, открывающие данный список услуги спа и массажа). И именно им для открытия необходимо вакцинировать штат персонала.

В основном тексте приказа, опубликованного 29 мая и вступившего в силу 1 июня, обязательная вакцинация не упомянута. Однако данное требование содержится в приложении к документу.

Как пояснил вице-губернатор Чувонг, вакцинированным считается человек, которому были сделаны две прививки препаратом Sinovac или одна прививка препаратом AstraZeneca.

Господин Чувонг отметил, что при принятии решения об открытии того или иного бизнеса учитывались два главных фактора: риск распространения коронавируса и значимость данного типа заведений для повседневной жизни людей.

«По-прежнему остающиеся закрытыми заведения – это места с высоким риском распространения болезни и не являющиеся необходимыми для повседневной жизни», – заявил вице-губернатор.

Закрытыми, в частности, остаются все бары, пабы, караоке и другие подобные места.

Комментируя открытие массажных салонов и спа, которые едва ли можно отнести к местам первой необходимости, вице-губернатор заявил, что противоречия здесь нет.

«Уже сейчас работники этой сферы бизнеса привиты. Мы полагаем, что работать им безопасно», – заявил господин Чувонг.

Коснулся вице-губернатор и других видов бизнеса, которым с 1 июня было разрешено открыться на условиях вакцинации персонала или соблюдения других требований.

В частности, организаторы морских экскурсий не должны позволять клиентам обмениваться трубками и масками для сноркеллинга. В открывшихся общественных парках и на спортивных площадках людям не рекомендуется пользоваться общими тренажерами, поскольку у властей нет возможности организовать их дезинфекцию.

«Крытые спортивные центры, включая спортзалы и фитнес-центры, могут открыться, поскольку там имеется персонал для дезинфекции инвентаря и общественных пространств. И персонал этих заведений также должен быть вакцинирован», – добавил вице-губернатор.

Требования о вакцинации сотрудников распространяется и на школы бокса и других единоборств, поскольку на занятиях тренеры и их ученики близко контактируют друг с другом.

Студии татуировки и салоны красоты также относятся к заведениям, которые могут возобновить работу на условиях вакцинации персонала.

«Прямо сейчас Пхукет становится все безопасней и безопасней ввиду вакцинации населения. Некоторые категории лиц, такие как люди старшего возраста и беременные женщины, не могут сделать прививку, но и они могут жить в обществе без риска, поскольку мы вырабатываем коллективный иммунитет», – добавил господин Чувонг.

Также вице-губернатор подчеркнул, что власти уже сделали все необходимое, чтобы каждый мог записаться на прививку и получить вакцину. Теперь дело за самими жителями острова.

«На Пхукете имелись случаи побочных симптомов у привившихся, но эти симптомы всегда были легкими. Никто на Пхукете не умер из-за получения вакцины», – заверил господин Чувонг.