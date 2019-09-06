Вице-губернатор распорядился провести Вегетарианский фестиваль безопасно

Вице-губернатор Пхукета Тханьяват Чанпинит провел встречу с официальными лицами из различных ведомств и отдал распоряжение обеспечить безопасность жителей и гостей острова во время проведения Вегетарианского фестиваля.

Новости Пхукета

6 Сентября 2019, 02:33 PM

Фото: Phuket PR Department

Ежегодный Вегетарианский фестиваль пройдет в этот раз с 29 сентября по 7 октября. В связи с приближением фестиваля уже на этой неделе в здании администрации провинции состоялась встреча, посвященная подготовке к событию.

Выступая перед собравшимися, вице-губернатор Чанпинит заявил, что одним из ключевых приоритетов должна стать безопасность, причем все ее аспекты, включая дорожное движение.

Отдельным моментом должно стать обеспечение безопасности медиумов-масонгов, которые на фестивале входят в транс и, не чувствуя боли, истязают плоть.

«К мероприятиям в рамках фестиваля присоединится множество местных жителей и туристов. Официальные лица должны подготовить медперсонал к тому, чтобы следить за состоянием масонгов, когда те будут проводить ритуалы, а также за другими участниками», – заявил вице-губернатор Чанпинит.

«Инструменты, которые они используют [для прокалывания плоти], могут оставлять серьезные раны и приводить к инфекциям, так что их нужно тщательно проверять. А использование пиротехники должно осуществляться в соответствии с установленными требованиями безопасности», – добавил заместитель главы провинции.

Также вице-губернатор сообщил, что 30 сентября состоится отдельная процессия в честь Его Величества Рамы Х. Участники шествия соберутся у здания администрации провинции и проследуют оттуда в Сапан-Хин. Начало процессии запланировано на 15:30, участие в примут представители 30 китайских храмов.