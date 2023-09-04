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Вице-губернатор провинции Пханг-Нга скончался в отеле в Патонге

Приехавший для участия в мероприятиях на Пхукете вице-губернатор провинции Пханг-Нга был найден мертвым в номере отеля, где остановился на время визита. Причиной смерти 51-летнего Тхалернгсака Нутпрапхана называются проблемы с сердцем, но официальное заключение медиков пока не озвучено.

Новости Пхукета

4 Сентября 2023, 02:09 PM
Вице-губернатор Тхалернгак Нутпрапхан был найден мертвым в отельном номере в Патонге. Фото прислано в The Phuket News

Вице-губернатор Тхалернгак Нутпрапхан был найден мертвым в отельном номере в Патонге. Фото прислано в The Phuket News

Господин Нутпрапхан прибыл на Пхукет и заселился в отель на пляжной дороге в Патонге около 14:00 субботы, 2 сентября. Название гостиницы не называется, чтобы не навредить репутации международной отельной сети, в которую она входит.

Впрочем, большим секретом место смерти не является, поскольку тайские СМИ убрали из своих сообщения лишь название самого отеля, но не расположенного при нем ресторана, где господин Нутпрапхан должен был ужинать вечером 2 сентября.

Чиновник не появился ни на ужине, ни на мероприятии в торговом центре Jungceylon, которое должен был посетить в тот же день. На следующее утро водитель вице-губернатора поднял тревогу, когда не смог до него дозвониться.

В районе полудня, почти 20 часов после первого пропущенного мероприятия, было решено вскрыть дверь номера господина Нутпрапхана. Чиновника обнаружили внутри без признаков жизни.

В качестве возможной причины смерти предварительно называются проблемы с сердцем. Полиция отметила, что у 51-летнего мужчины было высокое давление и высокий уровень холестерина. Результаты медицинского заключения не обнародованы.

Церемония прощания с господином Нутпрапханом должна пройти в одном из буддистских храмов провинции Паттани в среду, 6 сентября.

 

 

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