Вице-губернатор провинции Пханг-Нга скончался в отеле в Патонге

Приехавший для участия в мероприятиях на Пхукете вице-губернатор провинции Пханг-Нга был найден мертвым в номере отеля, где остановился на время визита. Причиной смерти 51-летнего Тхалернгсака Нутпрапхана называются проблемы с сердцем, но официальное заключение медиков пока не озвучено.

Новости Пхукета

4 Сентября 2023, 02:09 PM

Вице-губернатор Тхалернгак Нутпрапхан был найден мертвым в отельном номере в Патонге. Фото прислано в The Phuket News