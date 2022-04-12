Вице-губернатор проверил чекпоинты на дорогах

В районе 15:00 вице-губернатор Панапонг посетил чекпоинт на Thepkrasattri Rd. в Рассаде, входящий в число главных и расположенный на основном маршруте въезда в Пхукет-Таун и выезда из города.
Господин Панапонг вручил дежурящим там лицам светящиеся жезлы и светоотражающие жилеты, угостил снэками, а также оставил им запас воды и кофе.
Вице-губернатор попросил несущих службу на чекпоинте работников госведомств и волонтеров быть особенно бдительными и уделять повышенное внимание борьбе с вождением в пьяном виде.
Господин Панапонг также посетил контрольные пункты у муниципалитета Вичита, на Chao Fa West Rd. и у Novotel на Patak Rd. в Кароне.