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Вице-губернатор проверил чекпоинты на дорогах

На Пхукете продолжается кампания за безопасность дорожного движения. Во вторник, 12 апреля, вице-губернатор Пичет Панапонг проинспектировал несколько чекпоинтов на трассах, вручил дежурящим там сотрудникам и волонтерам новый инвентарь, раздал еду и воду, а также поддержал морально.

Новости Пхукета

13 Апреля 2022, 08:00 AM
На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

На Пхукете продолжается усиленный контроль за безопасностью на дорогах. Фото: PR Phuket

В районе 15:00 вице-губернатор Панапонг посетил чекпоинт на Thepkrasattri Rd. в Рассаде, входящий в число главных и расположенный на основном маршруте въезда в Пхукет-Таун и выезда из города.

Господин Панапонг вручил дежурящим там лицам светящиеся жезлы и светоотражающие жилеты, угостил снэками, а также оставил им запас воды и кофе.

Вице-губернатор попросил несущих службу на чекпоинте работников госведомств и волонтеров быть особенно бдительными и уделять повышенное внимание борьбе с вождением в пьяном виде.

Господин Панапонг также посетил контрольные пункты у муниципалитета Вичита, на Chao Fa West Rd. и у Novotel на Patak Rd. в Кароне.

 

 

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